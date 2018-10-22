Наталья Власова
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Черная дыра переславской «коммуналки»
Ситуацию с теплоснабжением в Переславле Ярославской области смело можно назвать кризисной. И вот почему. По официальной информации Газпрома, долги теплоснабжающих организаций Переславля составляют на 1 сентября 2018 года 565,8 миллионов рублей. В городе проживает менее 40 тыс человек, при этом долг...
22 октября 2018
Чем запомнился потенциальный мэр Ярославля на прежнем месте работы?
Два неполных года провел выходец из подмосковных Люберец Владимир Волков на посту главы Переславля. Он появился в нашем городе так же стремительно поздней осенью 2016 года, как и исчезает теперь, осенью 2018-го. Тогда, в ноябре 2016-го, с ним и с его командой переславцы связывали большие надежды...
1 октября 2018