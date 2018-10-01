Два неполных года провел выходец из подмосковных Люберец Владимир Волков на посту главы Переславля. Он появился в нашем городе так же стремительно поздней осенью 2016 года, как и исчезает теперь, осенью 2018-го. Тогда, в ноябре 2016-го, с ним и с его командой переславцы связывали большие надежды. Первые впечатления о Владимире Волкове — молодой, энергичный, рекомендован самим Дмитрием Мироновым. Задача, поставленная перед Владимиром Волковым врио губернатора, — остановить рост долгов за газ, наладить систему ЖКХ, выстроить диалог с общественностью.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Нью-Васюки»

Владимир Волков и его команда активно взялись за работу. Новый первый замглавы Переславля стал входить в курс дела, наносить визиты на предприятия и в учреждения, встречаться с жителями, выслушивать жалобы и просьбы. Каждый день на страницах мэра в соцсетях появлялись высококачественные фотографии — Владимир Волков провел встречу здесь, посетил предприятие там, совершил пробежку по городу, нашел самую большую яму на дороге, пригласил инвесторов, которые построят новый завод с рабочими местами для переславцев. Также в первые месяцы работы на посту мэра регулярно проводились встречи с жителями, где Владимир Волков записывал все вопросы и обещал решить все застарелые проблемы. Люди восприняли такую активность нового главы очень позитивно — по сравнению с Денисом Кошурниковым Владимир Волков демонстрировал готовность работать день и ночь на благо города, говорил, что нет нерешаемых проблем, приводя в пример свои достижения в подмосковном Красково. К концу 2016 года в подтверждение слов Владимира Волкова был выпущен красочный буклет, где был проведен анализ сложившейся в городе ситуации и рассказывалось о планах по развитию Переславля. Новый глава обещал, что пришел надолго, пришел работать на результат и надеется заслужить любовь и уважение переславцев.

Admpereslavl.ru Владимир Волков

Тем временем в Переславле стали один за другим появляться специалисты из Красково и близлежащих Люберец и Лыткарино. На ключевые должности в администрации Владимир Волков расставил своих людей, рекомендуя их как профессионалов. В свою очередь многие переславские специалисты были уволены или ушли сами. Новые чиновники также активно взялись за дело. Ходили по учреждениям, знакомились и вникали в курс дела. Создавались комиссии по проблемным объектам, писались планы с удивительными сроками исполнения. Очень многие в Переславле вдохновились стилем руководства Владимира Волкова и ждали перемен.

Однако скоро один за другим начали раздаваться тревожные звоночки. Поначалу на них мало кто обращал внимание. В конце декабря 2016 года депутаты переславской думы утвердили возврат прямых выборов мэра по итогам публичных слушаний, которые прошли незадолго до появления в Переславле Владимира Волкова. Через несколько дней выяснилось, что Владимир Волков опротестовал через прокуратуру это решение депутатов и настоял на том, чтобы глава назначался решением думы. При этом все выглядело так, как будто сам Владимир Волков тут ни при чем, якобы решение должно было быть принято по протесту прокуратуры. Кто обратился в прокуратуру, умалчивалось.

Потом была громкая история с мусором. В начале 2017 года переславцы заметили, что на полигон стали приезжать чужие машины с московскими и подмосковными номерами, а гора мусора начала расти стремительными темпами. На каждой встрече с главой жители задавали вопросы — кто и что везет на полигон. Владимир Волков отмалчивался и отшучивался, говорил, что все хорошо, что номера машин ни о чем не говорят, что МУП «Спектр», обслуживающее полигон, ведет обычную хозяйственную деятельность. Однако граждане обратились в прокуратуру и выяснили, что с приходом Владимира Волкова были заключены контракты на ввоз подмосковного мусора. Разразился громкий скандал, который, по указанию Дмитрия Миронова, был заглушен решением закрыть полигон. В итоге переполненный полигон был закрыт летом 2017 года, а переславский мусор возят в Ростов за 60 километров.

Prylarer Полигон ТБО

Нельзя не отметить роль Владимира Волкова в реформе по объединению Переславля и Переславского муниципального района. Именно Владимир Волков совместно с главой Переславского района Валерием Астраханцевым (до переезда в Переславль он был главой Совета депутатов в Красково) были инициаторами этой реформы. Однако Владимир Волков предпочитал об этом не говорить. Во всех официальных СМИ писали, что с инициативой объединения выступили общественные палаты города и района. При этом сами Владимир Волков и Валерий Астраханцев лишились своих постов в Красково в результате такого же объединения, когда осенью 2016 года Люберецкий район был объединен с Люберцами.

К концу 2017 года к переславцам начало приходить осознание, что из всего обещанного Владимиром Волковым мало что сбылось. Одновременно Владимир Волков все чаще стал проявлять раздражение, когда ему напоминали о его обещаниях или указывали на недостатки. Практически прекратились открытые встречи с жителями — сначала Владимир Волков перешел на формат встреч с блогерами, а потом и вовсе стал ограничиваться онлайн-трансляцией или интервью лояльным СМИ. Очевидно, обратная связь главе больше была не нужна. Неудачи отрицались, а те СМИ, которые о них писали, обвинялись во лжи. При этом пресс-служба администрации выдавала свою версию событий, не соответствующую действительности. Так было с обрушением крыльца свежеотремотированной «Ювенты» через месяц после торжественного открытия. Подшив козырька рухнул среди бела дня, а на странице администрации появилась новость о том, что это рабочие приступили к гарантийному ремонту и сами разобрали крыльцо. Точно так же было и с двором на Красноэховской улице — там построили хоккейную коробку по программе «Решаем вместе», и эта коробка утонула в грязи. Однако, по данным пресс-службы, виноваты в этой ситуации оказались жители, которые якобы не поучаствовали в уборке территории. И в других случаях выходило, что администрация Владимира Волкова всегда права и у нее все хорошо, а те, кто не согласен, врут или не могут судить, потому что не являются специалистами.

Отдельно необходимо сказать о том, что неугодных журналистов, общественников, предпринимателей и просто жителей, пытающихся искать правды, отличной от той, которая нужна Владимиру Волкову, игнорировали и переставали замечать. Представителей СМИ под разными предлогами не допускали на заседания в администрации и в думе, предпринимателям указывали на дверь, неугодные комментаторы красивых постов на страницах Владимира Волкова и администрации в соцсетях заносились в черные списки, а комментарии удалялись. В городе наступила информационная блокада. Руководителям бюджетных учреждений и начальникам управлений администрации устно запретили давать комментарии для СМИ без санкции руководителя пресс-службы. Городские газеты стали похожи друг на друга, потому что информацию можно получить только через пресс-службу администрации.

Josh Janssen Свобода слова

Тем не менее даже сейчас в Переславле осталось довольно много людей, которые по-прежнему верят Владимиру Волкову и питают надежды, что он изменит жизнь к лучшему. Действительно, некоторые перемены налицо: появился перевозчик с новыми автобусами (фирма из Люберец), недавно начата установка новых автобусных павильонов. Все время нахождения Владимира Волкова на посту главы ведется активная борьба с рекламным мусором и аляповатыми вывесками. Стоит признать, что центр города стал выглядеть опрятнее. Однако большинство взятых Владимиром Волковым на себя обязательств остались невыполненными. Самое главное — ничего не изменилось в той сфере, урегулировать которую должен был Владимир Волков по просьбе Дмитрия Миронова. Многострадальное жилищно-коммунальное хозяйство не претерпело никаких изменений, разве что долг за газ рос не такими большими темпами, как раньше. И тем не менее за два года он увеличился на 70 с лишним миллионов рублей, и теперь Переславль расплатится за это бюджетным кредитом.

Владимир Волков обещал, что в 2018 году будут построены первые модульные котельные, которые позволят уйти от удаленных источников тепла и свести к минимуму потери при транспортировке теплоносителя. Предполагалось, что будет реализована концессия. Но увы, 2018-й истекает, ни одной новой котельной в Переславле не появилось, и город снова входит в отопительный сезон с теми же латаными-перелатаными трубами. Так и не начато анонсированное Владимиром Волковым строительство завода авиакомплектующих, соглашение о создании которого было достигнуто совместно с губернатором Дмитрием Мироновым.

Было и множество других обещаний. Кое-какие из них выполнены, но в целом обещано было гораздо больше, чем сделано. В администрации постоянная текучка кадров. Не все специалисты из Подмосковья выдерживают жизнь на два города и, возможно, особенности работы в Переславле, и уезжают обратно. На их место прибывают новые чиновники из Люберец.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

И вот мы узнаем, что Владимир Волков уходит и больше не будет работать в Переславле. Думаю, многим трудно осознать, что все заканчивается. Те, кто поддерживал Волкова и надеялся на него, не поймут, почему Владимир Михайлович решил оставить город в трудную минуту, не решив поставленных задач и не выполнив обещаний, тем более накануне отопительного сезона, вход в который никогда не бывает легким для Переславля. Те, кто не разделял позицию Владимира Волкова и его методы работы, уже искренне жалеют Ярославль. Среди последних — практически все предприниматели Переславля, найти общий язык с которыми Владимиру Волкову так и не удалось.

Как все будет в Ярославле? Наверное, как и в Переславле. Сначала яркое знакомство, множество красочных репортажей и отчетов, рассказов о достижениях и успехах Владимира Волкова на красковской и переславской земле. Кто будет проверять, правдивы ли эти рассказы? Понятно, что многие ярославцы поверят на слово. Будет обеспечена поддержка Дмитрия Миронова и Дмитрия Степаненко — Владимиру Волкову создадут максимально положительный образ. Что дальше? Трудно сказать, но, скорее всего, так же, как в Переславле. У многих наступит разочарование, потому что совершенно ясно, что в Переславле Владимир Волков не добился выдающихся успехов, а в Ярославле будет еще сложнее. К чему придет Ярославль, столица региона, столица Золотого кольца, под управлением Владимира Волкова? Даже не хочется об этом думать…