Наталья Туманова
Последние публикации
Мусорная монополия. Верёвку и мыло брать с собой
Власти придумали новую проблему для населения — мусорную. Всё началось с форумов «Управдом», которые проводились в декабре 2018 г. Ассоциацией председателей многоквартирных домов, предполагаю, для информирования населения о «мусорной» реформе. 6 декабря 2018 года в подмосковном Лыткарино прошел...
3 марта 2019
Макиладорас Подмосковья или рециклинг как технология экоцида?!
Макиладорас — свободные промышленные зоны в Мексике, куда с 1960-х годов американские компании переводили сборочные производства, привлечённые дешёвой рабочей силой, отсутствием торговых пошлин и какого-либо экологического регулирования, что позволяло использовать устаревшие, «грязные» и...
14 июля 2018