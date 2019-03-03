Власти придумали новую проблему для населения — мусорную. Всё началось с форумов «Управдом», которые проводились в декабре 2018 г. Ассоциацией председателей многоквартирных домов, предполагаю, для информирования населения о «мусорной» реформе. 6 декабря 2018 года в подмосковном Лыткарино прошел очередной раунд «Управдома», одна из информационных площадок которого была посвящена раздельному сбору мусора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На ней участникам форума рассказывали, как правильно сортировать бытовые отходы и в какие контейнеры складывать. А сортировать их предложено населению, причем в ультимативной форме. Мы с вами и будем сортировать отходы! Со слов выступающих, в регионах будут ставить два разных по цвету контейнера — синий и серый. Один будет предназначаться для пластика, другой для несортированного мусора. Контейнера для опасных отходов не предусмотрено, по крайней мере, об этом со сцены не говорили. Также уточнили, что теперь всем этим будут заниматься региональные операторы.

В начале нынешнего 2019 года областное правительство запустило рекламу по раздельному сбору мусора. О том, как правильно нужно обращаться с отходами, можно услышать из всех «утюгов». Одну из таких листовок процитировала «лектор» госпожа Чернова — «Мусор разделяй и властвуй!». Кто будет этот мусор разделять, мы знаем, а вот кто будет властвовать, пока только догадываемся!

В свою очередь из зала поступило много вопросов о формировании тарифов за вывоз мусора. Представитель министерства ЖКХ уверял собравшихся в том, что они повысится только на 2%, однако умолчал о том, из чего же будут складываться. На самом деле в тариф заложена инвестиционная составляющая на строительство сортировочных комплексов и мусоросжигающих заводов, и покупка машин и прочего оборудования для региональных операторов. Еще одним ноу-хау реформы стало то, что отныне вывоз ТБО становится коммунальной услугой и облагается НДС, который, как мы знаем, с этого года вырос до 20%. А также экологический сбор — деньги от которого якобы пойдут на рекультивацию старых свалок и организацию ультрасовременных экотехнопарков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Возникает вполне законный вопрос: если проблемы утилизации мусора позиционируются программой «Чистая страна», а программу пропагандируют как государственную, почему бы не проводить ее на государственные средства, не вовлекая граждан, а при этом еще и учесть мнение народа. Население платит исправно налоги, которые поступают в государственную казну, а людей вновь заставляют платить.

Тариф по России будет рассчитываться с человека, что вполне разумно. В Московской области его планируют рассчитывать исходя из метража квартиры, видимо, в области мусор производят метры, а не люди. Договор с региональным оператором будет заключаться на кабальные для населения 10 лет.

Уральский депутат справедливоросс Дмитрий Ионин в своем выступлении в Госдуме отметил, что в отличие от других коммунальных услуг, за эту нельзя потребовать перерасчета: «Вывод — это обязательный платеж, а такие платежи по закону называются налогами. Вводить неучтенные налоги в стране запрещено», — указал парламентарий.

Надо заметить, что населению подобный налог придется платить ежемесячно, ведь на что-то нужно строить мусоросжигающие заводы? Кощунство — людей заставляют платить за нанесение вреда экологии и собственному здоровью в угоду бизнесу. А государство, как всегда, в стороне, только новые поборы выдумывает.

Правительство Московской области озвучило новые тарифы на вывоз мусора для мусорных кластеров. Предельные тарифы для кластеров за вывоз 1 кубометра отходов выглядят следующим образом.

Рузский кластер — 949,56 руб./куб. м

Алексинский кластер — 893,20 руб./куб. м

Каширский кластер — 875,93 руб./куб. м

Сергиево-Посадский кластер — 866,10 руб./куб. м

Чеховский кластер — 796,54 руб./куб. м

Воскресенский кластер — 787,24 руб./куб. м

Ногинский кластер — 739,67 руб./куб. м.

В интернете была опубликована формула для расчета ежемесячной платы за вывоз мусора из многоквартирного дома:

Площадь квартиры (S) — умножить на коэффициент 0,114 — умножить на тариф вашего региона — и разделить на 12(месяцев),

например:

50 кв. м х 0.144 (или количество чел. в семье) х 866.10:12= 793 руб. 75 коп. для Сергиева Посада.

Это расчет вывоза мусора исходя из численности жильцов на территории квартиры. В этом случае цена транспортировки бытовых отходов будет определяться путем умножения норматива, тарифа и количества проживающих, полученное значение делится на 12. Что плохо, если в Москве планируется брать за вывоз мусора 90 рублей с человека, то семья из трех человек уже будет платить 270, а из шести — 540 рублей.

В чём разница? Один человек, проживающий в квартире, будет платить так же, как семья из трех человек в такой же квартире, если используется формула расчета с площадью квартиры. Но это пока рассматривается только в Московской области. Тариф окончательный еще не определен, было сказано на форуме «Управдом».

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь оказались не готовы к такой мусорной реформе, поэтому ее для них отложили до 2022−23 года. Тогда как правительство Московской области во главе с губернатором не хотят объявлять мораторий по мусорной реформе. Напомним, что тарифы будут повышаться в 2019 году два раза.

Лапша на уши, или Страна чудес — Россия

13 декабря в Солнечногорске вновь состоялось собрание председателей многоквартирных домов под предлогом очередного раунда «Управдома». На нём выступал представитель регионального оператора в Солнечногорском районе и пытался донести до управдомов, как хорошо и правильно сортировать мусор, и обещал, что впоследствии ликвидируются все свалки, а бытовые отходы будут на 50% перерабатываться, а остальное должным образом уничтожаться. Говорил очень убедительно и красноречиво, но о строительстве МСЗ ни слова, спрашивается, как уничтожаться? После своего выступления он быстро ушел. Люди даже не смогли ему задать вопросы.

Так куда же после сортировки будет отправляться не перерабатываемая часть отходов? Именно на те же свалки, поскольку переработка большей части мусора еще не налажена, в том числе и таких опасных отходов, как батарейки, ртутные лампы и тому подобное.

Дарья Антонова Мусорный полигон

Законопроект «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в части уточнения отдельных положений) был внесен в Госдуму 7 ноября 2018 г., и некоторые поправки вызывают недоумение. Например, п. 8 законопроекта гласит: «До 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов». Исходя из этого законопроекта, любая свалка будет работать законно.

Теперь, после внесения изменений, можно будет использовать старые мусорные полигоны, которые еще не включены в реестр, а функции единого оператора по обращению с отходами разрешено возлагать на муниципальные предприятия. Полигон должно одобрить Минприроды, и он должен быть включен в территориальную схему и только после публичных слушаний. Следует сказать, что по территориальным схемам размещения полигонов ТБО не проводились публичные слушания, никто не согласовывал их с гражданами, а на разработку этих схем потрачено полмиллиарда рублей.

Ст. 3 п.1,2 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» гласит:

1. Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются:

охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

2. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов.

По этой статье в законе возникает множество вопросов, поскольку все действия организаторов, стоящих за программой «Чистая страна», направлены на загрязнение окружающей среды при так называемом обезвреживании (сжигании ТКО). И почему они абсолютно не обращают внимание на известных в России и за рубежом ученых, которые доказали загрязнение диоксинами окружающей среды. При таком загрязнении и выбросах в атмосферу вредных веществ не будет охраны здоровья человека, поддержания или восстановления благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического разнообразия; научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения его устойчивого развития. Экономические интересы общества — это полное обнищание населения. Здоровье человека подвергнется угрозе, вырастет количество онкозаболеваний в местах размещения предприятий по обезвреживанию. Сокращение численности населения, земель сельхозназначения в связи с заражением диоксинами, отсутствием чистой питьевой воды. В чём заключается логика программы «Чистая страна», на которую опирается и «мусорная» реформа?

Екатерина 9389894 Мусоровозы

Король-то голый!

В феврале жители получили платежки за мусор, которые в прямом смысле ввели их в ступор высоким тарифом. Полученная платежка и оплаченная жильцом квартиры является договором оферты, то есть простейшим договором по умолчанию, с которым согласен житель при ее оплате. Вот тут-то всё и начинается.

Согласно ст.158 п.3 Формы сделок Гражданского Кодекса РФ следует: Молчание признается совершением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Возникает вопрос, а есть ли сделка? При совершении сделки один продает, а другой покупает! Тем более Гражданский кодекс РФ определяет жителей как собственников отходов. Разбираемся. Что такое мусор? Это товар, который производят жители и почему-то бесплатно и добровольно отдают региональному оператору, да еще платят за то, что сами его сортируют, и за его вывоз. Данный товар используется региональным оператором для получения прибыли.

В «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных постановлением правительства №354 от 06.05.2011 г. с изменениями, тариф на вывоз ТБО относится к коммунальной услуге, но таковой по определению не является. Коммунальную услугу люди получают — это вода, тепло, а здесь отдают свой товар (мусор), и это вызывает множество вопросов. В этих же правилах отсутствуют обязанности регионального оператора, такие как сбор, обработка и утилизация отходов. В разделе ХV (1) п.148(12) присутствует только сбор и транспортировка отходов.

Отдельные платежные документы по услуге «обращение с ТКО» должны доставляться жителям в тех случаях, когда управляющая организация производит начисления за ЖКУ самостоятельно, а расчеты и начисления по услуге «обращение с ТКО» поручает МосОблЕИРЦ, либо региональный оператор по обращению с ТКО заключил с жителями прямые договоры. В этих случаях в квитанцию также могут входить начисления по взносу на капремонт, по услугам «газоснабжение», «электроснабжение».

При условии, что МосОблЕИРЦ подписаны трехсторонние договоры с управляющими организациями и региональными операторами, в соответствии с которыми расчетный центр будет начислять и собирать денежные средства по услуге «обращение с ТКО». Для жителей поставщиком услуги «обращение с ТКО» остается управляющая организация, если между собственниками помещений в МКД и региональным оператором не заключен прямой договор. Однако многие жители по области получили двойной платеж за вывоз ТБО от управляющих организаций и от МособлЕИРЦ. Тариф в одной платежке колеблется от 393 руб. до 800 руб. Не многовато ли, если в квартире проживает один человек? У него разыгрался аппетит и он стал много мусорить или повысилась покупательная способность при падении зарплат и пенсий на фоне повышения цен и тарифов? Как-то не складывается всё это! Вот так стартовала «мусорная» реформа в России: при нарушении федеральных законов, Конституции РФ ст.4 п.2. — Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

Ст.7 п.1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Ст.34 п.2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Ст.41 п.3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Вот так и живем — рискуем остаться с голым населением, не имеющим даже карманов для мелочи. Может, настало время остановиться?

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