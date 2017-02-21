Наталья Горяйнова
Последние публикации
Как заформалинить шествие Бессмертного полка
Если не можешь прекратить, надо возглавить, а если не можешь возглавить, надо переформатировать. Иногда кажется, что те, кто предлагают улучшить шествие Бессмертного полка в День Победы, руководствуются именно такой псевдомудростью. Недавно прочитала, что руководитель Поискового движения России...
21 февраля 2017
Где закон, защищающий защитников Родины?
16 декабря 2016 года Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» подало заявление в прокуратуру с просьбой проверить высказывания карикатуриста Андрея Бильжо о шизофрении Зои Космодемьянской. Сопредседатель движения, депутат Государственной думы Николай Земцов заявил тогда с...
28 января 2017