



Модест Колеров ИА REGNUM Брестская крепость

Если не можешь прекратить, надо возглавить, а если не можешь возглавить, надо переформатировать. Иногда кажется, что те, кто предлагают улучшить шествие Бессмертного полка в День Победы, руководствуются именно такой псевдомудростью.

Недавно прочитала, что руководитель Поискового движения России Елена Цунаева призвала поисковиков принять участие в шествии Бессмертного полка, выйдя с портретами не только своих родных, но и солдат, судьбы которых были установлены поисковиками. Инициатива, на первый взгляд, правильная. Только по официальным данным, на сегодняшний день четыре с половиной миллиона солдат числятся без вести пропавшими. И заслуга поисковиков в установлении их имен бесценна.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Но могу сказать, как и что будет дальше — больше года проработала в управлении по связям с общественностью местного горсовета, а эти структуры во всех городах России одинаковы по сути. Эта инициатива повлечет за собой и другие по упорядочению и улучшению шествия. Перед моим мысленным взором уже идёт идет колонна завода с портретами мобилизованных в годы войны, за ними школьники с портретами воевавших учителей и пионеров-героев, за ними еще и еще правильно организованные колонны. И поверьте, не утрирую. Помню, в прошлом году на горячую линию Липецкого отделения «Бессмертного полка России» звонили представители очень уважаемой в нашем городе организации. Они хотели в Бессмертном полку пройти отдельной группой, с баннером своего учреждения и флагом. Один очень видный в нашем городе депутат пришел со свитой: мы, говорит, возглавим колонну… Нам удалось объяснить, убедить, отстоять — в тот раз. Но получится ли это после того, как уважаемые всеми поисковики станут «равнее всех других»? Ведь уважаемых людей и организаций у нас очень много.

Боюсь, что дальше будет так: перед 9 Мая объявят «мобилизацию», то есть привлечение к шествию всех сотрудников муниципального или государственного учреждения, а также их родственников. И на каждое учреждение будет спущена разнарядка, сколько человек должно присутствовать на шествии. И будут составлены списки, пришедшие помечены галочками, а не пришедшие на планерке будут или отчитаны, или пожурены, в зависимости от тактики начальства. Перед этим начальник со скорбной миной будет объявлять, что он-де, конечно, никого не неволит, но вы же понимаете, что дело государственное, вы откуда деньги получаете, поэтому должны…

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге

И получим мы 9 Мая не семейный праздник, а издерганную учительницу, которая в выходной день не со своей семьей, а с чужими детьми. Получим детей, которые в праздник не с родителями, дедушками-бабушками, а с чужой теткой и портретами совершенно не близких им людей. Получим раздраженных женщин, потому что из госучреждений на общественные мероприятия в большинстве своем приходят женщины.

Школьники понесут портреты людей, которых не знают и даже не захотят о них узнать, потому что им это навязали, и будут не чаять радости, как бы поскорее все это кончилось. И тоже не утрирую. У нас в городе есть традиция — проносить в колонне парада 9 Мая портреты липчан — Героев Советского Союза. Помню, несли их волонтеры: старшеклассники и студенты. Но чьи портреты они несут, как зовут героев, они так и не смогли сказать журналистам: растерялись, забыли или попросту не знали.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве

В 2014 году мы вышли с портретом моего деда. В 2015-м нашли фотографии родных братьев деда. Один погиб под Одессой. Второй был сбит в Крыму, похоронен где-то в братской могиле. Моя дочь в 2016-м, увидев в Севастополе памятник погибшим летчикам, защищавшим Крым, побежала смотреть, нет ли там его имени. Она хочет посмотреть на Ладожское озеро зимой, понять, каково было проехать по этому озеру с хлебом в Ленинград, как ездил ее прадед. «Дорога жизни» для нее стала частью истории ее семьи, а не параграфом в учебнике истории.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Москве

Любая обязаловка будет дискредитацией идеи Бессмертного полка. Вас же никто не заставляет навещать дедушек-бабушек, поминать своих предков в родительскую субботу или собираться всей семьей на Пасху и Рождество. Благодаря Бессмертному полку люди начали собираться родами — идут семьи по 10−20 человек — мурашки по коже: какая силища, какая сплоченность. Я понимаю, если поисковик выйдет 9 Мая с портретом найденного им солдата, который во время поисков стал ему как родной. Но может, лучше, когда с портретом найденного солдата выйдут его родственники?

Благодаря Бессмертному полку 9 Мая вернуло себе истинный смысл 1945 года — это огромный всенародный праздник, без ранжира, без разделения. Как все вместе воевали, так и праздновать надо вместе: в одной колонне, под одним флагом, солдат рядом с генералом. Моему деду-старшине маршал Мерецков в 1942-м помогал машину из грязи выталкивать — как можно разделить или обязать.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

В 2016 году люди пришли на шествие Бессмертного полка с гармошками. Многие уже знали друг друга и здоровались, интересовались друг другом как хорошими знакомыми. Это был действительно общий праздник — Победа, одна на всех. И это обретенное вдруг единство нам нельзя растерять.

Наталья Горяйнова — Член Союза журналистов России, член штаба Липецкого отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», Липецк