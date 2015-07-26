Наталья Андросенко
Последние публикации
Многоэтажки сводят людей с ума
С легкой подачи обустройщиков городских пространств урбанистика для рядового человека — это велодорожки, парки, фонтаны и прочие «мелкие вещи», который одним нужны, другим не очень, а урбанист — тот, кто занимается мелким улучшательством городской среды и рассказывает о преимуществе клумбы над...
26 июля 2015
«Крымнаш»: немое народное большинство против интернет-оккупантов
В начале апреля я ездила в Ставрополь в качестве почетного гостя одной региональной конференции, и в первый день я была членом судейского корпуса в клубе студенческих дебатов, где произошла весьма примечательная история, которой не могу не поделиться. Выглядит этот так. На сцене 2 команды ребят...
27 апреля 2015