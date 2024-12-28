Наталия Гопаненко
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Украина-2024: жизнь без света, сотни тысяч дезертиров и деньги на поминки
Самые мрачные прогнозы для Украины, которые многие эксперты строили на 2024 год, пока не оправдались. Киевский режим продолжил боевые действия, даже предприняв попытку наступления на территорию России. Несмотря на масштабные разрушения энергетики её удается поддерживать в более-менее рабочем...
28 декабря 2024
«Избавлены от ига ляхов». Какой увидел Украину путешественник из Алеппо
Вечером 9 июля 1653 года антиохийский патриарх Макарий выехал из родного сирийского Алеппо. 10 июля 1654 года, проехав через османские владения, черноморское побережье, нынешнюю Румынию и Молдавию, с крестом в руках вступил в русскую землю. А 2 февраля 1655 г. прибыл в Москву. История этого...
19 декабря 2024