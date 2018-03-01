Надежда Емельянова
Последние публикации
Намеренное и циничное унижение русских в Латвии
Итак, что происходит? Зачем же латышский политикум так остервенело, так лихорадочно беспредельничает, спешит, нарушает все мыслимые цивилизованные правила принятия таких проблемных и серьезных законов, как закон о полном переводе русских школ на латышский язык? Что за дикая спешка? Как с ума...
1 марта 2018
Независимость Латвии — независимость от нормальной обычной жизни
Что принесла многим простым жителям Латвии независимость. нежданно-негаданно свалившаяся в 1991-м году? Независимость от нормальной обычной жизни. То, что я расскажу будет непонятно россиянам … Да и европейцам из Старой Европы это будет удивительно. Государство Латвия отобрало у меня то, что не...
17 мая 2016
Я не Латвия
Вообще-то, надо бы написать: «Я не латышское государство», но как-то длинно получается. На самом деле, я не ассоциирую страну Латвия с тем мерзостным, несправедливым государством, построенным на её территории. Итак, государство, построенное титульной нацией за 24 года, может похвастаться следующим...
11 января 2015