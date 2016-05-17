



Иван Шилов ИА REGNUM Европейская цивилизованная Латвия

Что принесла многим простым жителям Латвии независимость. нежданно-негаданно свалившаяся в 1991-м году? Независимость от нормальной обычной жизни. То, что я расскажу будет непонятно россиянам … Да и европейцам из Старой Европы это будет удивительно.

Государство Латвия отобрало у меня то, что не давало. Право на жилье — это право на жизнь.

Начну с того, что в 1987 году я переехала из одного города нашей большой страны в другой. Семейные обстоятельства. Поменяла российскую квартиру на комнату в коммуналке, в городе Рига, Латвийской ССР. Поскольку вариантов встать на квартирную очередь у меня не было, то, чтобы улучшить свои жилищные условия, пыталась обменять свою небольшую жилплощадь на большую. Естественно, с огромными доплатами за лишние квадратные метры. На эти доплаты мне приходилось, конечно, горбатиться, но других вариантов у меня не было. Купить квартиру просто так в советские времена было невозможно. После долгих, долгих мытарств, я обменяла комнату в коммуналке на однокомнатную квартиру, потом, однокомнатную на двухкомнатную, потом двухкомнатную на четырехкомнатную. Всё с огромными доплатами. Сделала в ней шикарный, по тем временам, ремонт и приготовилась счастливо жить-поживать.

Но, не тут-то было! В 1991 году Латвия стала независимым, почти европейским государством и местные чиновники сразу взяли «быка за рога». В 1992-м они приняли закон о реституции, в одночасье лишив тысячи тысяч семей заработанного жилья. То есть, справедливость для одних решили восстановить за счет других. Вот так, очень по-латышски, не мудрствуя лукаво. В других постсоветских странах, где проходила реституция, государства одновременно с законом о реституции принимали пакеты законов, защищающие права тех жильцов, чье жилье подлежало возврату наследникам прежних хозяев. Все проходило максимально осторожно. Например, в Венгрии новоявленных хозяев обязали законом продать жильцам занимаемые ими квартиры за сертификаты. А потом, этот хозяин мог купить за эти сертификаты какую-нибудь фабрику. В других странах из государственного бюджета были выделены средства в специальный фонд для выплаты компенсаций в процессе реституции. В общем, никто в обиде не остался. Но, только не в европейском государстве Латвия.

Не могу сказать, что ограблены были только русские жители Латвии. Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Вия Артмане … Надеюсь, теперь всем понятно, почему эти артисты не поддерживали и не поддерживают националистический, русофобский угар латышской элиты?

Просто так, одним махом, у людей отобрали жилье и ничего не дали взамен. Первые годы после принятия реституции по-латышски новоявленные наследники просто выкидывали людей силой на улицу. Надо еще отдельно сказать про наследников. Например, хозяин нашего дома, в котором у меня отобрали мою квартиру, во времена первой латышской республики взял кредит на постройку дома и не вернул его. В архиве есть тому доказательство. А вторая, типа, восстановленная латышами республика, преемница первой, вернула этот дом наследнику без всяких проволочек. И таких вот наследников — полная Рига. Именно эти наследники протолкнули в Сейме такой непродуманный, варварский закон.

Через несколько лет такого беспредела, под давлением правозащитных местных организаций, государство таки начало хоть что-то пытаться исправить. Начали давать квартиры взамен отобранных. Но, только малоимущим и только маленькие. Например, выселяя семью из трех человек из трехкомнатной квартиры в центре Риги, давали однокомнатную на окраине. Какое-то время спустя начали и денежные компенсации давать, но такие мизерные, что купить на них жилье — невозможно. Три целых года давали нищенские компенсации. Отчаявшиеся люди и этому были рады. Целых 3,1% от всех ограбленных государством людей получили эту компенсацию. А потом настал кризис и эта «благотворительная лавочка» закрылась.

Что сегодня? А ничего! Вот, в марте выселили на улицу мужчину 75 лет с семьей. Без предоставления жилья. Просто на улицу. Причем, этот мужчина в советское время принимал участие деньгами и физической работой в восстановлении этого дома, в котором потом получил квартиру. Которую в 1992-м и отобрало у него европейское государство Латвия. В том же марте выселили на улицу блокадницу 95 лет. А в мае, аккурат 9-го, присудили к выселению меня, инвалида второй группы. Просто так присудили, потому, что жена хозяина дома хочет мою квартиру. Причем у меня нет никаких нарушений и долгов, но есть одно обстоятельство. Я — член русской политической партии ЗаРЯ! («За Родной Язык!») и на выборах баллотировалась в Рижскую думу. О чем адвокат хозяйки радостно сообщил суду, эффектно вытащив из своей папки листок с доказательством. У нас же в Латвии самый справедливый и аполитичный суд в мире!

Россиянам, наверное, это кажется дикостью? Ведь европейское правовое государство! Не может такого быть! А мы живем в этом стрессе и кошмаре уже 25 лет и даже как-то попривыкли… Человек ко всему привыкает. Даже к жизни в концлагере люди привыкали…