Мурат Габараев
Последние публикации
Дмитрий Карбышев: «Я — солдат и навсегда остаюсь верен своему долгу»
В историю Великой Отечественной войны навечно вписано имя крупнейшего советского ученого в области фортификационных сооружений, генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора академии Генерального штаба Красной Армии Дмитрия Карбышева — человека, принявшего мученическую смерть в застенках...
26 октября 2016
Новая власть в Северной Осетии со старыми проблемами
По итогам социально-экономического развития Северной Осетии за первое полугодие 2015 года прослеживается ситуация, которая свидетельствует о том, что по многим показателям в регионе идет спад производства. В промышленности практически не удалось превзойти результаты аналогичного периода прошлого...
22 сентября 2015