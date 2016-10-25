



Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Карбышев

В историю Великой Отечественной войны навечно вписано имя крупнейшего советского ученого в области фортификационных сооружений, генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора академии Генерального штаба Красной Армии Дмитрия Карбышева — человека, принявшего мученическую смерть в застенках фашистского концлагеря Маутхаузен. До последних дней своей жизни он остался верен воинскому долгу, присяге и заслужил вечную память народа, разгромившего в 1945 году ненавистного врага.

Родился будущий военачальник 26 октября 1880 года в городе Омске. Отец Михаил Карбышев имел непосредственное отношение к военному делу, он был выпускником кадетского корпуса и даже участвовал в Крымской войне. Мать, Александра Лузгина, происходила из богатой купеческой семьи и была высокообразованной женщиной. Она делала все для того, чтобы приучить сына к иностранным языкам. Дмитрий с детства научился разговаривать на французском и немецком языках. В 12-летнем возрасте остался без отца, воспитанием его, а также других детей занималась мать, которая к этому времени сама заболела. До этого семья тяжело пережила смерть старшего сына Владимира, исключенного из Казанского университета за политические взгляды и активное участие в митингах, направленных против самодержавия.

Впоследствии Дмитрию, конечно же, припомнили, что он приходится родным братом бунтовщика и отказали в приеме на бесплатной основе в кадетский корпус. Пришлось ему постигать военную науку за деньги, хотя из-за этого семье жилось нелегко.

Дмитрий Михайлович Карбышев

Военная карьера

Окончив Сибирский кадетский корпус, Дмитрий Карбышев продолжил учебу в Николаевском военно-инженерном училище, где числился среди лучших слушателей учебного заведения. По окончании училища был направлен для дальнейшего прохождения службы в саперный батальон на должность командира кабельного отделения телеграфной роты. Вскоре началась Русско-японская война. Поручик Карбышев со своими подчиненными участвовал в боях, наводил мосты, устанавливал связь между частями. За проявленную храбрость был отмечен командованием и награжден медалями. Однако в 1906 году молодой офицер был обвинен в агитации против царской власти, но ему удалось избежать военно-полевого суда.

Карбышеву пришлось на время оставить службу и выйти в запас. Прошло менее года, как он снова добился восстановления в армии. А через год его приняли в Николаевскую военно-инженерную академию. Здесь будущий генерал на «отлично» освоил военное дело и получил звание штабс-капитана. Командовал ротой в Брест-Литовске, участвовал в строительстве фортов героической Брестской крепости. В первую мировую войну Карбышев воевал в Карпатах под началом боевого генерала Алексея Брусилова. Участвовал в боях за крепость Перемышль, где был ранен в ногу. В 1917 году в должности дивизионного инженера руководил всеми работами по укреплению границы с Румынией.

Служба в новой армии

Октябрьскую революцию подполковник русской армии Дмитрий Карбышев встретил с радостью и перешел на сторону восставшего народа. В декабре 1917 года добровольно вступил в Красную гвардию. С этого времени и началась его служба в рядах вооруженных силах советской России. Вся последующая жизнь была связана с армией рабочих и крестьян. С началом Гражданской войны, военной интервенции со стороны ряда иностранных государств Дмитрий Карбышев был направлен на фронт для организации фортификационных работ. Он проектировал и оборонительные сооружения на различных укрепрайонах. С его помощью красноармейцы преодолевали водные и другие преграды при наступлении. Руководством страны ему поручались важные задачи, которые требовали немало сил, но военный инженер успешно справлялся со своими обязанностями. С учетом этого, естественно, назначался на новые, ответственные должности.

После гражданской войны Карбышев стал одним из крупнейших ученых в области военного строительства. В феврале 1934 года приказом Наркома обороны СССР был назначен начальником кафедры инженерного дела академии Генштаба имени Фрунзе. Спустя несколько лет стал профессором и доктором военных наук. В 1940 году получил звание генерал-лейтенанта инженерных войск. Дмитрий Карбышев, как свидетельствует документы архива Минобороны России, опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству, военной истории. Его перу принадлежат научные статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были в 30-е годы и перед самой войной с фашистами учебными материалами по подготовке руководящих командных кадров Красной Армии. Генерал Карбышев получил широкую известность и за пределами Советского Союза.

В 1923—1926 годах председатель Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления РККА

Великая Отечественная война

Накануне вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну Дмитрий Карбышев стал генеральным инженер-инспектором Вооруженных Сил СССР. В первых числах июня 1941 года приказом Наркомата обороны был направлен в Белоруссию, где дислоцировался штаб Западного особого военного округа для проверки инженерных сооружений. Спустя несколько дней фашистские самолеты уже бомбили наши города и села, неся смерть народам Советского Союза. Генералу предлагали выехать в Москву, но он отказался и вскоре переехал в Гродно. 27 июня вместе со штабом 10-й армии Дмитрий Карбышев оказался в окружении, а 8 августа, пробиваясь с боями из вражеского кольца, получил тяжелую контузию и уже в бессознательном состоянии был взят гитлеровцами в плен.

Немцы узнали Карбышева, неоднократно предлагали ему перейти к ним на службу, обещали спокойную жизнь, но мужественный советский генерал не стал предателем. Не удалось фашистам сломить его волю и путем голода, пыток в многочисленных концентрационных лагерях. Не смог уговорить Дмитрия Карбышева пойти на измену и прислужник нацистов, бывший командующий 2-й ударной армии Андрей Власов, который, спасая свою жизнь, бросил своих солдат и перебежал к немцам. В созданной им из числа изменников «Русской освободительной армии» Власов предлагал Карбышеву должность начальника штаба, но получил отказ. Несмотря на свой возраст, был среди активных организаторов антифашистского сопротивления. Он верил в победу Красной Армии и ждал уничтожения коричневой чумы. Фашисты боялись Карбышева. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе других военнопленных, после очередных пыток был облит холодной водой на морозе и погиб Дмитрий Карбышев. Тело генерала палачи сожгли.

Антонян М.М. Мужество (Посвящается подвигу генерала Д.М. Карбышева). 1958–1960

В памяти народа

За несколько дней до своей смерти генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев сказал товарищам: «Я — солдат и навсегда остаюсь верен своему долгу». С этими словами он навечно остался в памяти народа. Проходят годы, десятилетия, но в нашей стране помнят героя. Имя Дмитрия Карбышева носят десятки улиц и школ не только в России, но и в бывших республиках СССР. Памятники ему установлены на малой родине, в Москве и других городах. О генерале Карбышеве напоминает и художественный фильм «Родины солдат». Есть улица, названная его именем и в Северной Осетии. Жизни и борьбе Дмитрия Карбышева посвятил свое новое стихотворение «Генерал Карбышев» известный в Осетии поэт и журналист Александр Энглези, в котором воспевается мужество, героизм и стойкость советского офицера.