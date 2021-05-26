Митар Ковач

Автор

Родился в 1959 году в Боснии и Герцеговине. Высшее образование получил в Военной академии в Белграде (Сербия), позднее в этом же вузе защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В период военной службы занимал разные командные должности в мирное и военное время. В отставку ушел в звании генерал-майора. В настоящее время преподает военную стратегию в нескольких военных вузах в сербской столице. С 2015 года является директором неправительственной организации «Евразийский форум по безопасности».