В Сербии с 20 по 25 мая прошли маневры российской и сербской армии под названием «Совместный ответ — 2021». В них подразделения спецназа Сербии и России отрабатывали антитеррористические действия. Было задействовано около 200 военных и 11 сложных боевых систем.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Напомним, что в сентябре 2020 года Сербия отменила участие в совместных с Белоруссией и Россией учениях «Славянское братство», которые на тот раз проходили на территории Белоруссии. Это произошло в момент, когда учения уже полностью были подготовлены. Тогдашний министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград отказался от участия в учениях из-за внешнего давления.

Запад и сегодня не смотрит с благосклонностью на учения армии России и армии Сербии, где бы они ни проводились. НАТО не намерен менять свою политику как по отношению к России, так и по отношению к Сербии.

Во время совместных российско-сербских маневров отрабатывалась высадка десанта с помощью парашютных систем «арбалет», бросок в сторону объекта, занимаемого предполагаемым незаконным вооружённым формированием, его блокировка и уничтожение. Кроме того, отрабатывалась стрельба из малокалиберного оружия особого назначения.

Во время церемонии открытия совместных учений представители обеих армий подчеркнули, что проведение совместных учений чрезвычайно важно для развития сотрудничества между вооруженными силами Сербии и России.

Vs.rs Маневры российской и сербской армии «Совместный ответ — 2021»

Но пока вооруженные силы Сербии и Российской Федерации проводят совместное обучение на территории Сербии, Североатлантический альянс делает все для того, чтобы как можно крепче привязать к себе государства Балканского полуострова, организуя различные акции и военные учения с участием государств-участников программы «Партнерство во имя мира». Такие маневры организуются даже совместно с Боснией и Герцеговиной, в которой нет единого мнения трех государствообразующих народов по поводу членства в НАТО.

Задействованы там и «Силы безопасности Косово», которые НАТО обучает для того, чтобы потом трансформировать их в «армию» так называемого Косово. Это настоящее лицо Североатлантического альянса, который создает в разных уголках мира открытые проблемы, грозящие превратиться в будущем в серьезную конфронтацию с большими последствиями. НАТО относится к Сербии как настоящий оккупант, так как делает все, чтобы отделить автономный край Косово и Метохия от остатка страны.

Почти одновременно с российско-сербскими антитеррористическими учениями на горе Маняча в Республике Сербской проводятся совместные маневры вооруженных сил Боснии и Герцеговины и США. Учения «Быстрый ответ — 21» проходят с 17 мая по 2 июня на тренировочных полигонах вооруженных сил БиГ «Маняча» и «Гламоч», а также в аэропорту «Дубраве» недалеко от города Тузла. В маневрах участвует 500 военных армии БиГ из состава батальонно-тактической группы легкой пехоты, а со стороны армии США — более 700 военных из состава сухопутных и воздушных сил.

В мае и июне члены НАТО и их партнеры проводят несколько военных учений в Европе. Маневры под названием «Защитник Европы» проходят ежегодно, и их организатором выступают вооруженные силы США. В этом году к маневрам присоединилось еще 25 государств. Это прежде всего страны ЕС и Канада, все страны Западных Балкан, кроме Сербии, а также «государства-партнеры», такие как Украина, Грузия и Молдавия. «Защитник Европы — 21» пройдет в 16 странах, на территории Украины и Грузии маневры проводиться не будут.

Кроме этого, в конце мая НАТО планирует провести учения «Непоколебимый защитник — 2021». В завершающем этапе этих учений планируется участие 20 государств-членов альянса, Финляндии и Швеции.

Учения состоят из трех частей. В первой части акцент делается на военно-морских силах — планируются манёвры в Атлантике, в которых будет задействовано 5000 военных и 20 кораблей, а также 40 самолетов. Вторая часть учений пройдет в городе Ульм, где находится командный центр НАТО по тыловому обеспечению. Задача этого центра — обеспечить быструю переброску войск через государственные границы в Европе. Третья часть учений «Непоколебимый защитник» пройдет в регионе Черного моря. Подразделения НАТО, которыми в 2021 году командует Турция, высадят на берег Румынии около 4000 военных.

MIKHEIL Военные НАТО

НАТО и Пентагон заявляют об оборонительном характере всех этих маневров, но это не что иное, как удобная ложь для медийного использования. Генералам НАТО в их заявлениях плохо удается замаскировать суть маневров. «Что делают военные? Они отрабатывают навыки. Мы должны упражняться. Если мы не будем проводить учения, мы не будем готовыми», — цитирует генерал-лейтенанта Бриса Уде «Немецкая волна» на сербском языке.

Из-за агрессивных действий НАТО Сербия и Республика Сербская находятся в незавидном положении. С помощью различных механизмов сотрудничества и разных методов давления их склоняют к тому, чтобы они прекратили взаимодействие с Россией и присоединились к кампании Североатлантического альянса и ЕС по борьбе против «злокачественного российского влияния» в Европе. На любой карте сразу можно заметить эту изоляцию Сербии и Республики Сербской. С другой стороны, так называемое Косово НАТО готовит к тому, чтобы оно вступило в альянс, как только Сербия подпишет «юридически обязывающее соглашение» с Приштиной.

В Боснии и Герцеговине намерены игнорировать волю сербского народа и Республики Сербской, даже если для этого понадобится провести референдум о вступлении в НАТО на уровне всей БиГ. Таким образом желание Республики Сербской сохранить нейтралитет Боснии и Герцеговины уйдет на второй план.

Несмотря на давление и шантаж со стороны НАТО и ЕС, Сербия должна сохранять военный нейтралитет и углублять военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, которая является историческим другом сербского народа.