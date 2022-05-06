Мишель Пинтон

Автор

Французский политик, политтехнолог. Один из основателей партиии "Союз за французскую демократию" ( UDF ), созданной в поддержку президента Валери Жискара д'Эстена. Был ее генеральным делегатом в 1978 году , затем ее генеральным секретарем в 1981 году . Ушел в отставку в 1983 году. В 1992 году выступил против единой валюты. В 1993 -1994 гг. - член Европарламента. Будучи мэром Феллетена с 1995 по 2008 год , в 1998 году инициировал петицию против законопроекта о пакте гражданской солидарности, предусматривающего приравнивание к браку гражданского партнерства, который подписали более чем 14 000 французских мэров. В настоящее время занимается политической аналитикой, в том числе как специалист в области опросов и избирательных кампаний