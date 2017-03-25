Миша Джуркович
Последние публикации
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
Редко бывает, чтобы на таком маленьком пространстве поместилось столь много открытых вопросов, как это происходит сегодня в Македонии. В последнее время турецкий геостратег и политик Ахмет Давутоглу считал, что Македония — ключевая страна на Балканах, а говорят, что и Пашич примерно также видел это...
25 марта 2017
«Появись, заря...»: сербы и Трамп
Победа Дональда Трампа — конечно, самое важное событие прошлого года. Кажется, что мало кто ей так обрадовался, как cербы. Вскоре после подтверждения результатов, на севере Косовской Митровицы появился рекламный щит с лицом Трампа и заявлением о том, что сербы все время его поддерживали. То же...
12 января 2017