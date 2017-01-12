



Флаг Сербии

Победа Дональда Трампа — конечно, самое важное событие прошлого года. Кажется, что мало кто ей так обрадовался, как cербы. Вскоре после подтверждения результатов, на севере Косовской Митровицы появился рекламный щит с лицом Трампа и заявлением о том, что сербы все время его поддерживали. То же потом повторилось и во многих других сербских городах. Со временем рядом с Трампом был дорисован и Путин, а послание переросло в надежду на новое начало, на то, что мир станет лучше, и более спокойным местом для жизни. Такой же рекламный щит появился в Подгорице, Баня Луке, а в Нови-Саде и Белграде появились настенные рисунки такого же содержания.

Такая обширная акция не прослеживалась в белградских СМИ, но наши соседи (болельщики Клинтон) очень внимательно за ней следили. Сербы вообще единственные в мире, кто что-то подобное сделал. И это было не случайно. Никто в Европе не пострадал от руки предыдущих представителей американской администрации так, как наш народ. Поэтому сербы видят значимый шанс в заявленном сближении в отношениях между Вашингтоном и Москвой, потому что, прежде всего, больше не будет давления вводить санкции против России, что для Сербии было бы равнозначно самоубийству. Если эти две столицы договорятся, а избрание Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря свидетельствует именно об этом, то европейские столицы должны будут следить за этим договором.

Кажется, что этот новый ветер уже влияет на поведение администрации в Белграде и Баня Луке. До сих пор сербам приходилось терпеть двойные стандарты, а слова о региональной стабильности практически означали, что Белграду надо отказаться от прав сербов в регионе и терпеть их постоянное преследование, дискриминацию и ассимиляцию.

Администрация, которая находится у власти в Сербии с 2012 года в основном на это и соглашалась. Руководствуясь приоритетом европейской интеграции, представители данной администрации приостановили проекты, посвященные сербам в регионе. В Черногории важнее были отношения с Джукановичем, чем с лидерами сербов и Сербской православной церковью. В Хорватии сербы были оставлены на волю судьбы, а отношения с Республикой Сербской постепенно бывали забыты, чтобы по требованиям международного сообщества улучшались отношения с боснийцами.

Stanko Gruden Мило Джуканович

Однако целая цепь поступков сербских властей показывает, что отношения к региону и положению сербов меняются, и что вновь после нескольких лет наступила очередь более активной сербской политики в регионе.

Как и несколько раз за последнее время, в последние несколько недель Сербия стала активно работать над вопросом новой попытки вступления Косово в Юнеско. Заявления посла Танасковича и министра иностранных дел Дачича поступили в правильный момент, прежде всего из-за известного ранее отношения администраций в Скопье и Подгорице к данному вопросу. Белград четко предупредил, что не планирует больше терпеть голосование Македонии и Черногории против его интересов. Это очень важно, потому что в обоих случаях ослабленные правительства попытаются оправдать свои действия тем, что они зависят от албанцев, из-за чего должны руководствоваться их интересами. Хорошо, но все имеет свою цену.

После недавнего визита все более популярного греческого лидера оппозиции Кириакоса Мицотакиса, в Белград в январе сначала приедет министр обороны Греции Панос Камменос, а в конце месяца и премьер-министр Алексис Ципрас. Это будет первый визит премьер-министра Греции в Сербию за последние семь лет, а упомянутое выше заявление Дачича несколько дней было одной из главных новостей в Афинах. На месте Николы Груевского, который, кстати, хорошо знает, кто финансировал оппозицию и раздавал деньги по албанским селам, я бы очень внимательно подумал, как будут голосовать в ЮНЕСКО. Так, для начала.

После ухода из власти Мило Джукановича и в Черногории обстоятельства начинают меняться. Оппозиция такой сильной и ясно объединенной вокруг нескольких главных идей давно не была. Внутри правящей ДПС отношения различных группировок стали намного более напряженными. Сербы, с другой стороны, после восьми лет вновь объединились, а лидер главной оппозиционной группировки — серб. Белград, кажется, вновь начал работать с сербскими организациями за рубежом и в любом случае, начиная с этого года, в новых обстоятельствах будет держать в руках несколько козырей для пересмотра отношений с Подгорицей. Как минимум два важных вопроса остаются открытыми: положение церкви, которая находится под постоянной угрозой, и положение сербов, которые составляют одну треть всего населения, и у которых нет никаких прав и ясного положения в конституционной системе.

Maxton Воскресенский собор в Подгорице, Черногория

Пик новой волны, переполненной самоуверенностью, был достигнут во время празднования Дня Республики Сербской. Понедельник, 9 января 2017 года запомнится не только как значимая, 25-ая годовщина существования Республики Сербской, но и проявлением единства и силы сербского народа на Балканах. После очень опасного политического решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины, Республика Сербская при поддержке Сербии и сербов из других частей региона продемонстрировала решительность сохранить как День Республики, так и саму Республику от всех возможных нападений, за которыми в основном стояла уходящая американская администрация. На праздновании в согласии стояли и президент, и премьер-министр Республики Сербской (РС), сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, бывшие государственные служащие РС, практически все значимые лица из оппозиционного «Союза за перемены» и т. д. С ними был и сербский патриарх, президент Сербии, начальник генерального штаба Армии Сербии, несколько министров сербского правительства, депутаты как из Сербии, так и из Республики Сербской. Присутствовали и лидеры сербов из Черногории, сербы из других частей региона и многие другие.

На мероприятии было заявлено, что сербы ведут политику, направленную на мир, и никому не угрожают, но и то, что они будут готовы защищать свои права, в том числе и на существование своих государств.

Одно из главных событий мероприятия был парад сил безопасности Республики Сербской, который сопровождался мелодией Марша на Дрину, после чего военные вместе с народом спели гимн Железного полка — «Появись, заря». Может, она на самом деле скоро появится…