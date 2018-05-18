Михал Садловский
Последние публикации
Россия и Польша: диалог начнется с малых проектов
Начиная свою вторую статью, касающуюся отдельных проблем в отношениях между Польшей и Россией, вначале следует сказать, что радует диалог и возможность проведения беседы на сложные темы, которые часто на политическом уровне «отравляют» отношения между Варшавой и Москвой. Без такого диалога...
18 мая 2018
Сложные отношения между Польшей и Россией: взгляд поляка
Официальные государственные отношения Польши и России остаются прохладными. На государственном уровне наблюдается своего рода замораживание контактов. Несмотря на тактичные и редкие встречи, которые касаются самых насущных вопросов, польско-российские отношения являются плохими уже в течение многих...
10 мая 2018