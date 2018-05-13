



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Начиная свою вторую статью, касающуюся отдельных проблем в отношениях между Польшей и Россией, вначале следует сказать, что радует диалог и возможность проведения беседы на сложные темы, которые часто на политическом уровне «отравляют» отношения между Варшавой и Москвой. Без такого диалога какое-либо стабильное улучшение взаимоотношений может быть затруднено или даже невозможно. Остается надеяться, что часть оценки проблем, а также конкретные предложения по их решению, будут применены как властями России и Польши, так и людьми, ответственными за отношения этих двух стран.

Своеобразное «насыщение» патриотическим содержанием исторической политики нынешними польскими властями связано не только с ее определенной политической инструментализацией. Следует понимать, что польскому обществу до1989 г., а следовательно, до момента восстановления своей независимости, было запрещено говорить об антикоммунистических партизанских отрядах, а также об общих установках, отличных от тех, которые предполагали сотрудничество с Красной армией и Советским Союзом. Было запрещено говорить не только о преступлении в Катыни, но и о геноциде на Волыни. В перспективе и действия тогдашних властей, как в Варшаве, так и в Москве, не желали стремиться к усилению напряженности между «братскими народами России и Украины» с поляками. Тем самым реакция части польского общества и польских властей в виде действий партии «Право и Справедливость», конечно, в определенных границах, слишком резкая и однозначная, является естественным следствием отсутствия свободы и репрессий до 1989 года. С другой стороны, мы уже можем видеть, что желание в полном объеме рассчитаться с людьми, связанными с Польской Народной Республикой, в последнее время ослабевает и не будет проводиться комплексно. Поэтому, на мой взгляд, не стоит чрезмерно убеждать поляков принять другое видение истории, а русских — принять наше видение истории и все вытекающие из этого принципы. В конце концов, никто не заставит поляков уважать Красную армию, а русских — вести всеобщую борьбу против коммунистических символов, фигур Ленина и Сталина. В польской перспективе Красная армия появилась на польской территории во время Второй мировой войны уже в 1939 году, а не в 1944 году, что еще более усложняет общую картину истории. По моему мнению, Польша проиграла Вторую мировую войну, а Советский Союз был одним из победителей, поэтому уже здесь появляются проблемы в понимании прошлых событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Принимая во внимание вышеизложенное, история, являющаяся конгломератом часто многочисленных противоречивых тенденций, установок и событий, скорее, не будет плоскостью понимания и «братством наций». Это не означает, однако, что необходимо забывать или дискредитировать значение общих эпизодов, таких как совместные сражения с немецким нацизмом, помощь польских врачей и фельдшеров из Варшавы русским, разгромленным в великой битве под Лодзью в 1915 году, или единые судьбы в сталинских трудовых лагерях. Следует говорить о таких вещах, которые объединяют.

Не может быть никаких иллюзий относительно того, что интерпретация событий, имеющих место на Украине и начавшихся в начале 2014 года, будет иной. Польша и Россия имеют противоречивые интересы на Украине, и следует понимать, что Украины, созданной условиями 1917 и 1991 годов, больше не будет. Этот факт является новым как для поляков, так и для русских. Поэтому также представляется необходимым в целях создания условий для взаимного диалога отделить Украину из повестки дня постулатов диалога по польско-российским вопросам. Нельзя утверждать, что Украина, смена власти в ней, война в Донбассе, ее цивилизационная и культурная принадлежность стали объектом и основным предметом отношений между Польшей и Россией на многих уровнях сложных отношений. Польша не может отказаться от предпринимателей, работающих на огромном российском рынке, это нонсенс и абсолютно бесперспективные действия.

Вместо того чтобы погрязнуть в неопределенных и непонятных для другой стороны крупных проектах и видении, сотрудничество между обеими странами и обществами может и должно основываться на сотрудничестве в области культуры, науки и обмена молодежью. Я повторю в очередной раз: это необходимо в условиях, когда мы знаем друг о друге все меньше и меньше. Путем к диалогу и пониманию могут быть небольшие проекты на разных уровнях именно в этих областях. Это их следует выполнять. Кроме того, нашим странам нужны люди, которые благодаря знаниям и пониманию другой стороны будут способствовать деэскалации во время потенциальных кризисов на линии Польша — Россия или Запад — Россия. Во-вторых, несмотря на множество изменений и контактов с Западом (институциональных, экономических, военных и т. д.), польское общество по-прежнему в основном традиционно, то есть с большой серьезностью относится к семейным ценностям, христианским ценностям, терпимости и т. д. Жители России в своем большинстве также придерживаются традиций, ценят семью и, кроме того, открыты и дружелюбны к иностранцам. В этой плоскости можно найти что-то общее и развивать это. В этих плоскостях как государства и как общества мы можем многое друг другу предложить.