Михаил Онуфриенко
Последние публикации
Антирусский проект «Новороссия»
Новороссия станет ключевой частью единой Украины без нацистов На первый взгляд утверждение, что проект «Новороссия» противен интересам России и русских и выгоден только США, вызывает ярое неприятие с брызганьем слюной и потрясанием кулаками. Если же успокоиться и вспомнить о том, что «сказанное...
1 марта 2015
Миротворцы на Украине — заграница не поможет
Замораживание конфликта выгодно только и исключительно США «Спасите, помогите, берите, что хотите. Но только помогите, скорей, скорей, скорей…» Строка из популярного советского водевиля как нельзя лучше характеризует царящие ныне в Киеве настроения. За год захватившая власть хунта деградировала от...
25 февраля 2015
Главный итог Минска — война до победного конца
«Владимир Путин шёл по каждому слову в этих документах. Это его — каждое слово, за которое он боролся, отстаивал. Как бы мы к нему ни относились, он очень сильный переговорщик. Очень», — неожиданно признал замглавы администрации президента Украины Валерий Чалый. Вынужденная похвала чиновника из...
19 февраля 2015
«Победа Украины», или Ловушка для канареек
В ставшем классикой детективном романе Тома Кленси «Игры патриотов» «ловушкой для канареек» назывался прием включения в документы красивых фраз, которые неизбежно будут использованы противником. Именно это мы наблюдаем после заключения минских договоренностей. Не успели высохнуть чернила под...
15 февраля 2015
Порошенко, Яценюк и Ко: часики тикают
Насколько я могу судить по новостям, события на Украине входят в решающую, а возможно, и финальную стадию. Верные хунте войска отступают, а в тылу нарастает напряжение в обществе. Истерика в укроСМИ просто зашкаливает: победные реляции перемежаются «ла-ла-ла!» и воем по раскатанным в ржавые пятна...
2 февраля 2015
МВФ занес над Украиной топор палача
После вооруженного переворота 11 месяцев назад наиболее позитивно мыслящие (если слово «мыслящие» применимо к представителям Майдана) пребывали в состоянии восторженной эйфории. Они искренне верили, что вырвались за пределы Русского мира и впереди их ждет светлое европейское будущее. Оставалось...
28 января 2015
Мертвые мечты бандеровской Украины
На протяжении четырех с половиной месяцев перемирия по обе стороны украинского фронта, не переставая, раздаются стенания на тему, кто кого слил. В России и среди, условно говоря, русофилов, упорно внедряется мем «путинслил», распространяемый некоторыми полевыми командирами ополчения...
23 января 2015
Такая война выгодна всем — Киеву, Новороссии, Кремлю, Вашингтону
После срыва встречи глав государств «нормандской четверки» в Астане (15 января 2015 года) на линии соприкосновения войск хунты и ополченцев мятежных республик резко возросла активность. Сначала артобстрелы, а потом и боестолкновения начали происходить практически по всей линии фронта. При этом ни...
18 января 2015
Донецкий аэропорт — могильник имени Порошенко
После заключения перемирия в украинских СМИ одновременно появился рассказ какого-то ополченца ДНР, якобы услышанный оборонявшими аэропорт Донецка вояками хунты по телефону. Именно там по официальной версии было сказано: «Я не знаю, кто там сидит, но это не люди — это киборги!». Судя по немедленной...
17 января 2015
По ком звонит нефтяной колокол
О катастрофе в России из-за падения цен на нефть и, как следствие, на газ, написано так много, что в фатальности нашего ближайшего будущего уверены почти все. Априори. Если же посмотреть на происходящее внимательнее, выводы не столь очевидны. По расчетам, проведенным экспертами исследовательской...
10 января 2015
Распродажа Украины — начало и конец независимости
О том, как воровали на развалинах УССР первые «незалэжные» украинские чиновники высшего звена, начиная с президента Кравчука, дает представление торговля самым ходовым в мире товаром — подержанным оружием советского производства. Собственно, объективные цифры наглядно демонстрируют, ради чего была...
9 января 2015
Украина и Россия — 2014: год предательств и побед
Новогодние праздники подвели итог первому (и последнему, смею полагать) календарному году существования украинской Хунты. И если после вооруженного переворота в феврале галицкие нацисты радостно скакали и праздновали «пэрэмогу», то сегодня в лицо обзывают Порошенко предателем (как это было во...
6 января 2015
Уголь Донбасса стучит в мое сердце
Уголь Донбасса никого не оставил равнодушным. Правда, эмоции, вызванные началом его поставок на остатки Украины, в основном отрицательные. Что довольно странно — восставшим территориям нужны деньги, нужна работа, а о готовности продавать черное золото хунте говорили абсолютно все руководители...
28 декабря 2014
Пир во время чумы, или Кого хочет обмануть Яценюк?
Я понимаю, почему хунта заменила чужим святым Мыколой Деда Мороза. Этот персонаж иностранной наружности бегает вместе с чертями и мало того, что рассказывает страшные сказки, но и наказывает неразумных детей. Чего никогда не делал Дед Мороз. Хунте это близко и понятно — ведь пока она только...
25 декабря 2014
Украина под тенью Байдена
10 декабря 2013 года вошло в историю Майдана под звездно-полосатым флагом всеобщего ликования: «Нас поддерживает самое сильное государство в мире!» В этот день представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд пришла на Майдан вместе с будущими лидерами остатков Украины — Яценюком, Кличко и...
24 ноября 2014