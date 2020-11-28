Михаил Делягин
Последние публикации
Станет ли Белоруссия конструктором будущего Союзного государства?
Происходящие в мировой экономике тектонические процессы неизбежно приведут к глобальным изменениям правил распределения национальных богатств как между странами, так и среди слоёв общества в этих странах. Подобные изменения будут происходить в результате бескомпромиссной борьбы наиболее значимых...
28 ноября 2020
Неконкурентный Мир по модели СССР: начнётся ли завтра сегодня?
Парадоксально, но накрывшее абсолютное большинство развитых стран коронабесие и введенный на заметной части планеты карантин активизировали мировую общественную мысль. Проведённая по инициативе словенского ресурса EXFOR. SI международная конференция «Глобальная пандемическая франшиза: промежуточные...
11 мая 2020