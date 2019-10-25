Матвей Раздельный
Последние публикации
Самозванчество на Руси: драгоценный роман о переселении душ
Сюжет «Журавлей и карликов» многослоен, что твои лук, матрёшка и торт «Наполеон»: фрагменты описания судеб Тимофея Анкудинова — лже-сына царя Василия IV Шуйского (XVII в.), Алексея Пуцято — лже-цесаревича Алексея Николаевича (первая половина XX в.), геолога Жохова — афериста начала 1990-х гг. и...
25 октября 2019
Анатомический театр имени Сталина: роман о тайнах Красной империи
Александр Терехов потратил 10 лет жизни на то, чтобы написать 800-страничный роман о деле «волчат», катализатором которого послужило загадочное убийство на Большом Каменном мосту: по официальной версии, сын сталинского наркома А. И. Шахурина Володя выстрелом из пистолета «вальтер» отправил на тот...
23 октября 2019
Отверженные нашего уезда: роман о том, как умирали русские деревни и семьи
Однажды Роман Сенчин сочинил роман (всегда вздрагиваешь, произнося эту фразу: то ли от ощущения дежавю, то ли из опасения встретить тавтологию вместо ожидаемой омонимии) «Елтышевы». Произведение прогремело: собрав букет критических отзывов и пролетев (попутно попадая в лонг‑ и шорт-листы) мимо всех...
14 сентября 2019