Мария Третьякова

Автор

Окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (у) МИД РФ). Кандидат исторических наук по специальности "всеобщая история (новая и новейшая)". Работала помощником программного директора Международного республиканского института (МРИ) в Скопье, Македония. Является внештатным сотрудником Центра невоенных стратегических исследований (ЦЕНЕСИ, Скопье, Македония). Соучредитель Фонда содействию русско-македонским отношениям, основными задачами которого являются поиск возможностей налаживания совместного общественного сотрудничества между двумя странами и реализация проектов в области культуры, образования и науки. Область научных интересов: международные отношения, история и политическое развитие Западных Балкан, албанский фактор в развитии современного кризиса на Балканах, внешняя политика России и стран Запада на Балканах и перспективы ее развития, межэтнические отношения, урегулирование прав национальных меньшинств в системе ООН, Совета Европы и ЕС.