Москва, 29 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы и чреваты крайне опасными последствиями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 29 марта.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«В очередной раз подчёркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает эти провокационные силовые акции, чреватые крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее минобороны Сирии сообщило, что в ночь на 29 марта израильская авиация нанесла удары по сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия в ночь на 17 марта атаковала южную часть Сирии. В результате авиаудара пострадал один сирийский военный. Также был причинён материальный ущерб. Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет противника.

В январе в результате израильского ракетного удара по сирийской столице Дамаску погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции. По данным Reuters, ещё пострадали несколько человек. Ракетный удар полностью разрушил многоэтажное здание, которое использовали поддерживающие правительство Сирии иранские советники.