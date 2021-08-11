Мария Плотникова

Автор

Родилась и выросла в Москве. Несколько лет жила в Латинской Америке. До 2010 года работала спортивным и репортажным фотографом в федеральных СМИ. В её портфолио Олимпийские игры: Сочи (2014), Рио-де Жанейро (2016), Пхеньчан (2018), а также Чемпионат мира по футболу в Бразилии (2014) и России (2018). Призёр многочисленных международных конкурсов и участник выставок по всему миру. Автор книги «Terra Colorida», посвященной повседневной жизни Латинской Америки. В настоящее время – независимый документальный фотограф. <a href=http://mariaplotnikova.com target=_blank >mariaplotnikova.com</a>