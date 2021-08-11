5 августа футбольный клуб «Барселона» официально объявил о том, что Лионель Месси больше не является частью команды. Три долгих дня Месси молчал, а 8 августа состоялась душещипательная пресс-конференция, на которой кумир сотен миллионов любителей футбола предстал раздавленным горем человеком, у которого отобрали мечту всей его жизни.

В его речи многократно повторялось слово «печаль», а при появлении на публике он очень долго не мог сдержать слез. Смотреть на то, как из-за глупой бюрократии гению не оставили шансов хоть как-то повлиять на свое будущее в родном клубе, было очень больно. А вечером 10 августа стало известно, что Месси перешел в парижский ПСЖ, и сказка длиной в 21 год закончилась.

Мария Плотникова ИА REGNUM
Икике, Чили, 2012 год

Месси стал легендой «Барселоны», придя туда в 13 лет, выиграв с клубом 35 титулов и получив шесть «Золотых мячей». Увидим ли мы когда-нибудь такого же преданного клубу и футболу игрока, который сможет превзойти это историческое достижение?

Мария Плотникова ИА REGNUM
Сальта, Аргентина, 2012 год

Месси боготворят не только в Испании и Аргентине, откуда он родом, но и во всех странах Южной Америки, где футбол является одним из немногих социальных лифтов для мальчишек из бедных семей.

Мария Плотникова ИА REGNUM
Гавана, Куба, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Матансас, Куба, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Гуаякиль, Эквадор, 2012 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Аякучо, Перу, 2012 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Манагуа, Никарагуа, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Баракоа, Куба, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Гавана, Куба, 2017 год

Образ Месси эксплуатируют все кому не лень: лицо нападающего можно увидеть на пачках чипсов, флаконах с шампунем, он то и дело мелькает в различных мультфильмах, мемах и комиксах, посвященных игроку. Конечно, Месси так же регулярно накрывает волной хейта, как со стороны СМИ, так и со стороны диванных специалистов.

Мария Плотникова ИА REGNUM
Баракоа, Куба, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Тринидад, Куба, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Сан-Паулу, Бразилия, 2012 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Аякучо, Перу, 2012 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Гватемала-Сити, Гватемала, 2017 год

Но его настоящая гениальная сущность проявляется простейшим способом: в любой латиноамериканской стране футболка «Барселоны» с десяткой на спине и фамилией Messi встречается на улицах чаще, чем католическая церковь или лавка с овощами.

Мария Плотникова ИА REGNUM
Гавана, Куба, 2017
Мария Плотникова ИА REGNUM
Гавана, Куба, 2017
Мария Плотникова ИА REGNUM
Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017
Мария Плотникова ИА REGNUM
Манагуа, Никарагуа, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Гранада, Никарагуа, 2017 год

Эта футболка как будто формирует визуальную часть повседневной жизни латиноамериканских городов нашего времени, ее можно повстречать в любом районе самого захолустного городишки Гватемалы или Никарагуа.

Мария Плотникова ИА REGNUM
Сальта, Аргентина, 2012 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Деревня Чиунахтахуюп, Гватемала, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Панама-Сити, Панама, 2017 год
Мария Плотникова ИА REGNUM
Икике, Чили, 2012 год

Эта футболка регулярно мелькает на крепких бразильских болельщиках, заклятых недругах аргентинского футбола. Это ли не народная любовь?

И что же будет теперь? Пришло время менять футболки?