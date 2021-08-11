5 августа футбольный клуб «Барселона» официально объявил о том, что Лионель Месси больше не является частью команды. Три долгих дня Месси молчал, а 8 августа состоялась душещипательная пресс-конференция, на которой кумир сотен миллионов любителей футбола предстал раздавленным горем человеком, у которого отобрали мечту всей его жизни.

В его речи многократно повторялось слово «печаль», а при появлении на публике он очень долго не мог сдержать слез. Смотреть на то, как из-за глупой бюрократии гению не оставили шансов хоть как-то повлиять на свое будущее в родном клубе, было очень больно. А вечером 10 августа стало известно, что Месси перешел в парижский ПСЖ, и сказка длиной в 21 год закончилась.

Мария Плотникова ИА REGNUM Икике, Чили, 2012 год

Месси стал легендой «Барселоны», придя туда в 13 лет, выиграв с клубом 35 титулов и получив шесть «Золотых мячей». Увидим ли мы когда-нибудь такого же преданного клубу и футболу игрока, который сможет превзойти это историческое достижение?

Мария Плотникова ИА REGNUM Сальта, Аргентина, 2012 год

Месси боготворят не только в Испании и Аргентине, откуда он родом, но и во всех странах Южной Америки, где футбол является одним из немногих социальных лифтов для мальчишек из бедных семей.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гавана, Куба, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Матансас, Куба, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Гуаякиль, Эквадор, 2012 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Аякучо, Перу, 2012 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Баракоа, Куба, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Гавана, Куба, 2017 год

Образ Месси эксплуатируют все кому не лень: лицо нападающего можно увидеть на пачках чипсов, флаконах с шампунем, он то и дело мелькает в различных мультфильмах, мемах и комиксах, посвященных игроку. Конечно, Месси так же регулярно накрывает волной хейта, как со стороны СМИ, так и со стороны диванных специалистов.

Мария Плотникова ИА REGNUM Баракоа, Куба, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Тринидад, Куба, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Паулу, Бразилия, 2012 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Аякучо, Перу, 2012 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Гватемала-Сити, Гватемала, 2017 год

Но его настоящая гениальная сущность проявляется простейшим способом: в любой латиноамериканской стране футболка «Барселоны» с десяткой на спине и фамилией Messi встречается на улицах чаще, чем католическая церковь или лавка с овощами.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гавана, Куба, 2017

Мария Плотникова ИА REGNUM Гавана, Куба, 2017

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Гранада, Никарагуа, 2017 год

Эта футболка как будто формирует визуальную часть повседневной жизни латиноамериканских городов нашего времени, ее можно повстречать в любом районе самого захолустного городишки Гватемалы или Никарагуа.

Мария Плотникова ИА REGNUM Сальта, Аргентина, 2012 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Деревня Чиунахтахуюп, Гватемала, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

Мария Плотникова ИА REGNUM Икике, Чили, 2012 год

Эта футболка регулярно мелькает на крепких бразильских болельщиках, заклятых недругах аргентинского футбола. Это ли не народная любовь?

И что же будет теперь? Пришло время менять футболки?