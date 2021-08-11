Страсти по Месси: время менять футболки?
5 августа футбольный клуб «Барселона» официально объявил о том, что Лионель Месси больше не является частью команды. Три долгих дня Месси молчал, а 8 августа состоялась душещипательная пресс-конференция, на которой кумир сотен миллионов любителей футбола предстал раздавленным горем человеком, у которого отобрали мечту всей его жизни.
В его речи многократно повторялось слово «печаль», а при появлении на публике он очень долго не мог сдержать слез. Смотреть на то, как из-за глупой бюрократии гению не оставили шансов хоть как-то повлиять на свое будущее в родном клубе, было очень больно. А вечером 10 августа стало известно, что Месси перешел в парижский ПСЖ, и сказка длиной в 21 год закончилась.
Месси стал легендой «Барселоны», придя туда в 13 лет, выиграв с клубом 35 титулов и получив шесть «Золотых мячей». Увидим ли мы когда-нибудь такого же преданного клубу и футболу игрока, который сможет превзойти это историческое достижение?
Месси боготворят не только в Испании и Аргентине, откуда он родом, но и во всех странах Южной Америки, где футбол является одним из немногих социальных лифтов для мальчишек из бедных семей.
Образ Месси эксплуатируют все кому не лень: лицо нападающего можно увидеть на пачках чипсов, флаконах с шампунем, он то и дело мелькает в различных мультфильмах, мемах и комиксах, посвященных игроку. Конечно, Месси так же регулярно накрывает волной хейта, как со стороны СМИ, так и со стороны диванных специалистов.
Но его настоящая гениальная сущность проявляется простейшим способом: в любой латиноамериканской стране футболка «Барселоны» с десяткой на спине и фамилией Messi встречается на улицах чаще, чем католическая церковь или лавка с овощами.
Эта футболка как будто формирует визуальную часть повседневной жизни латиноамериканских городов нашего времени, ее можно повстречать в любом районе самого захолустного городишки Гватемалы или Никарагуа.
Эта футболка регулярно мелькает на крепких бразильских болельщиках, заклятых недругах аргентинского футбола. Это ли не народная любовь?
И что же будет теперь? Пришло время менять футболки?