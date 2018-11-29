Мария Пак
Последние публикации
Россия должна нарастить своё присутствие в Казахстане: интервью
Международная конференция «Казахстан-Россия: горизонты стратегического развития» прошла накануне в посольстве Казахстана в России. О том, какие актуальные для Казахстана проблемы были подняты в ходе встречи, мы поговорили с постоянным автором ИА REGNUM, директором по науке Института по вопросам...
29 ноября 2018
Контрабанда в Казахстане: каковы объемы нарушений на таможне
Разница в официальной статистике между Казахстаном и десятью странами-партнерами, не являющимися участниками ЕАЭС, по объему товарооборота доходит до 100%. Такие данные приводит в своем исследовании «Трансперенси Казахстан». Как отмечает общественный фонд, географическое положение Казахстана и...
26 ноября 2018