Разница в официальной статистике между Казахстаном и десятью странами-партнерами, не являющимися участниками ЕАЭС, по объему товарооборота доходит до 100%. Такие данные приводит в своем исследовании «Трансперенси Казахстан».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечает общественный фонд, географическое положение Казахстана и политико-экономические меры привели к тому, что торговля играет определяющую роль в ВВП страны. Побочным эффектом стал рост коррупционных правонарушений и преступлений в сфере таможенного контроля.

Подтверждение этому — данные, представленные Казахстаном в ВТО, согласно которым за последние пять лет наблюдается снижение объёмов импортной продукции, завозимой в Казахстан. При этом, по сведениям стран-партнеров, доля экспортируемых в Казахстан товаров ежегодно увеличивается.

При этом «Трансперенси Казахстан» признает, что источником части расхождений могут быть разные даты учета экспорта и импорта, момента перехода товара через государственные границы, а также различные методологии подсчета ввозимого/вывозимого товара. Но, по экспертным оценкам, расхождения в статистических данных из-за разницы в применяемых методологиях не могут превышать 40−45%. Разница свыше 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах признаков коррупции, уверены в «Трансперенси Казахстан».

Для анализа были взяты официальные статистические данные по товарообороту Казахстана (по общему объему импорта, а также 80 группам товаров согласно классификации Всемирной торговой организации) с 10 странами-партнерами (Китай, Италия, США, Германия, Швейцария, Польша, Пакистан, Великобритания, Южная Корея и Япония) за пять лет с 2013 по 2017 годы.

Проблемы сопоставимости данных по внешней торговле Казахстана отмечены в 2015—2017 годах, когда страна вступила в ВТО и приняла обязательства по переходу на международную методологию учета таможенной статистики внешней торговли.

Анализ зафиксировал разницу более 50% между казахстанскими и зарубежными данными по 40 группам товаров. При этом наибольшее занижение казахстанского импорта отмечается в следующих товарных группах: изделия из черных металлов, фармацевтические химические продукты, изделия из пластмассы, одежда и обувь, мебель, транспортные средства, резина.

Расхождение в импортно-экспортных данных, по мнению «Трансперенси Казахстан», вызвано следующими причинами:

учет товаров производился либо по стране-держателю контракта, либо по стране первого известного назначения;

поставки товаров осуществлялись через третьи страны;

преднамеренно занижалось количество или стоимость при экспорте с целью сокращения взимаемых таможенных платежей или завышения экспортером тех же показателей для увеличения размера возвращаемого НДС;

недостоверным декларированием.

Приведем данные по проанализированным «Трансперенси Казахстан» направлениям.

Китай

Импорт из Китая в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

8,364,466

7,357,220

5,087,801

3,665,652

4,692,242

Китайские данные, тысяч долларов

12,545,124

12,709,849

8,441,241

8,292,321

11,632,542

Разница, %

33,2

42

39,7

55,8

59,7

Китай занимает весомое место в исследовании и из-за общей границы, где создан Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос, и из-за дальнейшего реэкспорта товаров Китая в страны ЕАЭС и Европы. Сопоставление данных по импорту из Китая показывает рост доли контрабандного товара, пропускаемого таможенными органами Казахстана.

Таблица 1.1.2. Импорт из Китая по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

540,358

359,954

199,936

122,220

172,586

Китайские данные, тысяч долларов

799,051

596,540

381,369

381,697

509,911

Разница, %

32

39,6

47,5

67,9

66

Обувь, гетры

Казахстанские данные, тысяч долларов

380,691

461,383

204,084

118,874

164,501

Китайские данные, тысяч долларов

1,060,703

2,232,920

1,348,537

1,205,219

1,685,323

Разница, %

64

52,4

84,9

90

90

Керамическая продукция

Казахстанские данные, тысяч долларов

79,651

78,873

58,072

55,385

77,543

Китайские данные, тысяч долларов

106,739

128,569

141,868

147,464

157,141

Разница, %

25,4

38,7

59

62

50,6

Игрушки, игры и спортивные реквизиты;

их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

75,799

75,095

69,919

55,785

74,227

Китайские данные, тысяч долларов

113,861

91,075

58,202

135,813

643,567

Разница, %

33,4

17,5

16,7

58,9

88,5

Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями

Казахстанские данные, тысяч долларов

113,123

164,327

116,006

54,746

72,373

Китайские данные, тысяч долларов

265,613

293,465

220,187

228,919

359,879

Разница, %

57

44

47

76

79,8

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни

Казахстанские данные, тысяч долларов

88,362

84,054

78,942

46,477

51,445

Китайские данные, тысяч долларов

143,669

136,788

132,453

132,435

204,250

Разница, %

38,5

38,5

40,4

64,9

74,8

Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

204,929

214,545

78,089

42,205

44,659

Китайские данные, тысяч долларов

941,170

1,047,763

458,805

578,220

858,579

Разница, %

78

79,5

82,9

92,7

94,8

Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

76,429

62,482

35,248

30,069

43,363

Китайские данные, тысяч долларов

116,134

121,756

71,721

77,284

133,867

Разница, %

34

48,7

50,8

61

67,6

Стекло и изделия из стекла

Казахстанские данные, тысяч долларов

56,846

50,005

28,029

34,334

43,327

Китайские данные, тысяч долларов

169,286

134,905

83,959

77,783

84,786

Разница, %

66,4

62,9

66,6

55,8

48,9

Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

215,819

185,152

71,929

40,641

39,325

Китайские данные, тысяч долларов

2,234,091

1,557,882

557,447

707,158

840,750

Разница, %

90

88

87

94

95

Прочие изделия из недрагоценных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

49,155

41,809

34,094

29,317

36,043

Китайские данные, тысяч долларов

137,916

135,767

137,337

146,905

126,193

Разница, %

64

69

75

80

71

От 60 до 90% ввозимых из Китая товаров групп «одежда», «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства», по оценкам «Трансперенси Казахстан», являются фактически контрабандными. Лишь 10%-45% товаров, ввозимых в страну, облагаются соответствующими таможенными пошлинами.

Италия

Таблица 2.1.1. Импорт из Италии

Импорт из Италии в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,036,603

1,039,383

1,176,149

835,333

946,335

Итальянские данные, тысяч долларов

968,919

935,577

862,674

931,947

709,708

Разница, %

6,5

10

26,6

10,4

25

Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана после России и Китая и занимает первое место среди стран ЕС по объемам внешней торговли.

При этом разница в официальных статистических данных доходит до четверти от общего объема товарооборота.

Таблица 2.1.2. Импорт из Италии по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

381,376

322,220

575,460

320,099

360,712

Итальянские данные, тысяч долларов

424,893

362,111

270,015

334,779

253,009

Разница, %

10

11

53

4,6

30

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

101,829

132,796

111,944

145,565

134,351

Итальянские данные, тысяч долларов

42,723

71,906

216,696

284,171

91,810

Разница, %

58

45,8

48,3

48,7

31,6

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

51,326

50,424

43,210

40,459

43,189

Итальянские данные, тысяч долларов

18,612

8,661

7,466

5,270

5,409

Разница, %

63,7

82,8

82,7

87

87,5

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

11,160

16,089

14,556

9,863

15,273

Итальянские данные, тысяч долларов

6,428

9,038

7,065

4,494

6,339

Разница, %

42,4

43,8

51,5

54,4

58,5

Обувь, гетры

Казахстанские данные, тысяч долларов

19,716

16,794

12,493

11,233

13,187

Итальянские данные, тысяч долларов

60,771

51,443

32,468

25,747

28,087

Разница, %

67,5

67

61,5

56,4

53

Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

18,777

18,184

15,426

11,717

13,079

Итальянские данные, тысяч долларов

97,760

82,263

56,265

45,535

51,460

Разница, %

80

77,9

72,6

74

74,6

Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

12,152

9,485

7,882

6,908

11,185

Итальянские данные, тысяч долларов

23,593

22,037

14,037

12,499

13,570

Разница, %

48,5

57

43,8

44,7

17,6

Пластмасс и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

22,727

18,481

14,108

15,570

10,710

Итальянские данные, тысяч долларов

6,206

6,121

6,564

7,207

5,190

Разница, %

72,7

66,9

43,6

53,7

51,5

Напитки, спиртные напитки и уксус

Казахстанские данные, тысяч долларов

15,858

14,138

8,815

7,017

9,188

Итальянские данные, тысяч долларов

5,699

3,817

3,770

3,113

3,922

Разница, %

64

73

85,6

55,6

57,3

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона

Казахстанские данные, тысяч долларов

13,367

10,904

6,132

4,493

4,868

Итальянские данные, тысяч долларов

5,521

5,293

2,656

2,666

2,743

Разница, %

59

51

56,7

40,7

49,8

Расхождение в статистических данных двух стран более чем на 70% наблюдается по фармацевтике, одежде и спиртным напиткам итальянского производства. Завышенные казахстанские данные свидетельствуют об импорте контрафактной поддельной продукции под итальянскими брендами. При этом в рамках ВТО Казахстан должен защищать авторские права стран-партнеров.

Швейцария

Импорт из Швейцарии в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

192,430

182,727

129,479

110,046

139,475

Швейцарские данные, тысяч долларов

210,387

235,587

172,412

150,675

183,990

Разница, %

8,5

22

24,9

26,9

24

Импорт швейцарской продукции, по данным Комитета госдоходов, представлен фармацевтическими препаратами, кранами, клапанами вентилями, арматурой для трубопроводов, котлов и резервуаров, вычислительными машинами и др. Сопоставление данных показывает, что разница в статистических данных колеблется на уровне 8% — 27% ежегодно.

Таблица 3.1.2. Импорт из Швейцарии по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

24,212

21,027

16,405

14,867

36,837

Швейцарские данные, тысяч долларов

12,183

9,179

6,491

5,463

8,147

Разница, %

50

56

60,4

63,2

77,8

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

53,311

47,768

38,828

26,349

29,497

Швейцарские данные, тысяч долларов

58,884

85,990

78,972

53,174

71,474

Разница, %

9

44

58,8

50,4

58,7

Часы и наручные часы и их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

10,002

7,853

5,067

5,409

5,390

Швейцарские данные, тысяч долларов

25,835

28,366

22,902

18,408

17,683

Разница, %

61

72

77,8

70,6

69,5

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

5,884

8,168

5,693

6,531

4,744

Швейцарские данные, тысяч долларов

3,709

7,130

4,908

1,513

676

Разница, %

37

12,7

13,8

76,8

85,6

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,858

2,053

1,315

1,853

4,266

Швейцарские данные, тысяч долларов

1,556

1,097

1,533

863

1,273

Разница, %

16

46,6

14,2

53,4

70

Пластмасс и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

3,046

3,660

3,212

2,528

3,206

Швейцарские данные, тысяч долларов

1,253

2,137

1,062

886

1,534

Разница, %

58,9

41

66,9

65

52

Природный культивированный жемчуг, драгоценные полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценным металлом, и изделия из них; имитационные украшения; монеты

Казахстанские данные, тысяч долларов

4,009

1,277

949

891

2,015

Швейцарские данные, тысяч долларов

11,802

25,002

8,640

22,088

32,968

Разница, %

66

95

89

95,7

93,8

Табак и изготовленные заменители табака

Казахстанские данные, тысяч долларов

48

0

574

523

645

Швейцарские данные, тысяч долларов

46

19

559

713

1,146

Разница, %

4

100

2,6

26,6

43,7

Изделия одежды и аксессуаров для одежды, а не трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

65

90

221

533

453

Швейцарские данные, тысяч долларов

902

1,486

542

604

880

Разница, %

92,7

93,4

59

11,8

53,4

Печатные книги, газеты, фотографии и другие продукты полиграфической промышленности

Казахстанские данные, тысяч долларов

195

1,987

164

266

364

Швейцарские данные, тысяч долларов

471

805

586

596

339

Разница, %

58,6

59

72

55,4

6,9

Зеркальный анализ статистических данных показал, что трикотажная одежда и аксессуары, табак, химические продукты, драгоценные металлы и украшения, культивированный жемчуг, изделия из пластмассы и черного металла, часы входят в группу товаров, по которой зафиксировано занижение платежей таможенными органами Казахстана до 100%. В большинстве своем это предметы из дорогого сегмента — особенно драгоценности и часы.

США

Таблица 4.1.1. Импорт из США

Импорт из США в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,155,554

1,993,064

1,484,349

1,276,990

1,253,451

Данные США, тысяч долларов

1,150,149

1,008,954

510,479

1,111,379

552,092

Разница, %

46,7

49,4

65,6

13

55,9

Основные товары, импортируемые из США — это бурильные машины, мясо птицы, арматура, автомобили, двигатели, медицинские приборы и т.д. Объем товаров, завозимых из США за последние пять лет, снижается.

Таблица 4.1.2. Импорт из СШАпо группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

516,323

577,090

569,342

498,559

404,862

Данные США, тысяч долларов

333,189

393,961

223,298

269,754

156,919

Разница, %

35,5

31,7

60,8

45,9

61

Оптические, фотогра-ские, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

241,265

195,605

135,656

104,445

134,126

Данные США, тысяч долларов

40,088

54,123

26,162

26,631

45,103

Разница, %

83

72

80,7

74,5

66,3

Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий

Казахстанские данные, тысяч долларов

177,811

143,627

87,545

90,260

117,146

Данные США, тысяч долларов

127,062

52,870

34,154

58,945

68,725

Разница, %

28,5

63

61

34,7

41,3

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

68,660

68,995

64,512

62,658

83,021

Данные США, тысяч долларов

16,554

27,433

12,903

24,358

16,219

Разница, %

75,8

60

80

61

80,5

Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

224,845

194,023

67,674

51,032

82,128

Данные США, тысяч долларов

70,838

88,157

26,961

19,253

29,034

Разница, %

68,5

54,5

60

62,3

64,6

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

86,094

88,590

69,612

113,054

56,753

Данные США, тысяч долларов

13,476

18,039

19,413

26,664

13,922

Разница, %

84

79,6

72

76

75,9

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

99,232

56,361

49,358

42,344

46,869

Данные США, тысяч долларов

15,375

12,422

11,996

10,289

8,649

Разница, %

84,6

77,9

75,7

75,7

81,5

Резина и изделия из нее

Казахстанские данные, тысяч долларов

18,161

16,614

18,769

21,717

32,058

Данные США, тысяч долларов

4,226

4,542

5,534

6,744

11,535

Разница, %

76,7

72,6

70,5

69

64

Самолеты, космические аппараты и их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

190,443

232,411

53,481

11,961

21,213

Данные США, тысяч долларов

208,971

147,507

8,554

492,647

36,205

Разница, %

8,9

36,5

84

97,6

41

Неорганические химикаты; органические неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов изотопов

Казахстанские данные, тысяч долларов

73,406

36,195

40,230

31,349

19,707

Данные США, тысяч долларов

74,184

58,825

15,010

1,192

17,496

Разница, %

1,04

38,5

62,7

52

23,8

Пластмасс и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

21,856

13,984

21,910

15,263

Данные США, тысяч долларов

7,224

5,560

9,087

5,270

Разница, %

61

66,9

60

58,5

65,5

Железнодорожные трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные трамвайные опоры и фитинги и их части; механическое (в том числе электромеханическое) оборудование сигнализации движения всех видов

Казахстанские данные, тысяч долларов

77,158

23,112

4,549

4,784

12,021

Данные США, тысяч долларов

70,212

11,957

4,701

19,921

11,870

Разница, %

9

48

3,2

76

1,3

Органические химические вещества

Казахстанские данные, тысяч долларов

13,821

12,752

15,831

8,165

7,871

Данные США, тысяч долларов

5,234

2,518

2,296

4,338

3,152

Разница, %

62

80

85,5

46,8

59,9

Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции; битуминозные вещества; минеральный воск

Казахстанские данные, тысяч долларов

11,778

14,025

11,572

7,653

7,249

Данные США, тысяч долларов

184

201

316

8

3,452

Разница, %

98

98,6

97

99,8

52,4

Зеркальное сопоставление данных показало занижение казахстанской таможней данных о товарообороте с США более чем на 60% по таким группам, как американская химическая продукция, лекарства, транспортные средства, изделия из черного металла и резины, минерального топлива, что опять ставит вопрос о завозе продукции из третьих стран.

Германия

Таблица 5.1.1. Импорт из Германии

Импорт из Германии в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,455,185

2,314,624

1,985,982

1,443,521

1,484,116

Данные Германии, тысяч долларов

2,949,831

2,356,345

1,417,232

1,256,059

1,485,837

Разница, %

16,7

1,7

28,6

13

0,1

Германия лидирует по импорту товаров в Казахстан среди стран ЕС, составляя 26,2% от всех ввезенных из Евросоюза товаров.

Таблица 5.1.2. Импорт из Германии по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

139,358

615,464

251,982

95,170

Данные Германии, тысяч долларов

67,476

61,727

44,436

40,817

44,223

Разница, %

44

55,7

92,8

83,8

53,5

В Германии Казахстан закупает лекарственные средства, трубы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии, а также машины, эскалаторы и конвейеры. Мониторинг показал расхождение закупаемых из Германии изделий из черного металла — от 90 до 44% за последние пять лет. При этом завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует о проникновении в страну поддельной продукции под немецкими брендами.

Польша

Таблица 6.1.1. Импорт из Польши

Импорт из Польши в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

507,910

429,328

340,546

254,317

326,685

Данные Польши, тысяч долларов

597,030

570,729

401,577

325,821

477,930

Разница, %

15

24,7

15,2

22

31,6

В товарообороте Казахстана постепенно растет доля импортных товаров, завозимых из Польши. Основную группу польских товаров составляют: яблоки, сгущённое молоко, лекарства, средства женской и детской гигиены, косметика, а также шпаклевочные материалы, холодильники, эскалаторы, бульдозеры и др.

Таблица 6.1.2. Импорт из Польши по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства

Казахстанские данные, тысяч долларов

23,928

18,587

15,845

14,183

13,837

Польские данные, тысяч долларов

42,425

38,214

31,082

21,788

31,214

Разница, %

43,6

51

49

34,9

55,6

Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

6,097

7,525

4,999

3,268

9,547

Польские данные, тысяч долларов

18,562

14,722

7,835

7,087

15,216

Разница, %

67

48,8

36

53,9

37,2

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

18,208

15,678

11,350

7,204

9,441

Польские данные, тысяч долларов

29,273

44,852

20,254

12,328

14,537

Разница, %

37,7

65

44

41,6

35

Прочие промышленные изделия

Казахстанские данные, тысяч долларов

57,050

26,089

17,034

12,385

7,974

Польские данные, тысяч долларов

36,222

16,004

10,243

9,289

18,322

Разница, %

36,5

38,6

39,9

25

56,5

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона

Казахстанские данные, тысяч долларов

5,367

3,638

3,181

3,447

5,029

Польские данные, тысяч долларов

13,702

10,557

11,109

10,400

8,265

Разница, %

60,8

65,5

71,4

66,9

39

Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура; подсвеченные таблички с надписями

Казахстанские данные, тысяч долларов

12,417

9,198

9,671

4,562

4,447

Польские данные, тысяч долларов

10,547

11,184

8,719

5,555

12,536

Разница, %

15

17,7

9,8

17,9

64,5

Разные съедобные препараты

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,530

3,789

3,484

3,443

3,096

Польские данные, тысяч долларов

6,708

8,203

6,078

5,816

4,587

Разница, %

62

53,8

42,7

40,8

32,5

Основные товары, по которым разрыв в данных превышает 60%, это изделия из черных металлов, промышленные машины, а также польская мебель.

Пакистан

Таблица 7.1.1. Импорт из Пакистана

Импорт из Пакистана в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

40,219

30,730

32,895

22,891

22,881

Пакистанские данные, тысяч долларов

5,416

6,652

12,844

24,529

70,441

Разница, %

86,5

78

61

6,7

67,5

Основу пакистанского экспорта в Казахстан составляют драгоценные камни и ювелирные изделия, текстиль, химическая и фармацевтическая продукция, сельскохозяйственные и продовольственные товары, изделия из кожи, спортивные и медицинские товары.

Таблица 7.1.2. Импорт из Пакистана по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых дыни

Казахстанские данные, тысяч долларов

16,955

12,400

11,758

11,424

8,685

Пакистанские данные, тысяч долларов

104

371

2

8

2,864

Разница, %

99

97

99

99

67

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

6,951

6,725

4,740

5,976

4,645

Пакистанские данные, тысяч долларов

1,442

2,350

2,485

3,432

2,645

Разница, %

79

65

47,6

42,5

43

Изделия одежды и аксессуаров для одежды, не трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,872

2,798

2,719

1,996

2,783

Пакистанские данные, тысяч долларов

45

232

109

50

458

Разница, %

97

91

95,9

97,5

83,5

Предметы одежды и аксессуары одежды трикотажные вязаные

Казахстанские данные, тысяч долларов

870

1,257

1,051

1,258

1,692

Пакистанские данные, тысяч долларов

35

24

33

56

68

Разница, %

95,9

98

96,9

95,5

96

Съедобные овощи и некоторые корни и клубни

Казахстанские данные, тысяч долларов

9,065

3,149

9,291

194

1,552

Пакистанские данные, тысяч долларов

0

0

0

0

39

Разница, %

100

100

100

100

97,5

Разница в статистических данных по группам товаров, завозимых в Казахстан из Пакистана на протяжении последних пяти лет, составляет практически 100%. Это касается фруктов, овощей, цитрусовых, а также одежды и ювелирных изделий пакистанского происхождения.

Великобритания

Таблица 8.1.1. Импорт из Великобритании

Импорт из Великобритании в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

619,258

578,863

402,821

372,389

358,972

Данные Великобритании, тысяч долларов

804,737

591,658

512,539

335,249

296,266

Разница, %

23

2

21

10

17

Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в последние пять лет снижается. При этом Казахстан закупает в основном сборные строительные конструкции, арматуру для трубопроводов, турбореактивные двигатели, лекарства и жидкостные насосы.

Таблица 8.1.2. Импорт из Великобритании по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий

Казахстанские данные, тысяч долларов

56,532

93,196

71,131

49,080

37,162

Британские данные, тысяч долларов

55,436

47,921

37,072

37,069

42,892

Разница, %

1,9

48,5

47,8

24,5

16,5

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

47,054

53,255

41,202

51,301

34,610

Британские данные, тысяч долларов

31,417

39,049

22,725

27,865

30,056

Разница, %

33

26,7

44,8

45,7

13

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

25,940

18,011

14,848

12,176

19,362

Британские данные, тысяч долларов

18,506

12,323

8,937

6,875

9,946

Разница, %

28,6

30,6

39,8

43,5

48,6

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

40,588

25,712

23,859

13,556

16,840

Британские данные, тысяч долларов

45,940

45,422

55,804

26,532

23,071

Разница, %

11,6

43

57

48,9

37

Пластмасс и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

13,599

16,356

11,015

12,996

16,070

Британские данные, тысяч долларов

7,817

10,636

6,170

5,855

9,266

Разница, %

42,5

35

44

55

42

Напитки, спиртные напитки и уксус

Казахстанские данные, тысяч долларов

22,619

19,714

11,733

11,291

11,639

Британские данные, тысяч долларов

1,254

1,439

1,817

1,060

989

Разница, %

94

92,7

84,5

90,6

91,5

Транспортные средства, кроме железнодорожного трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

121,272

49,762

6,854

6,525

10,962

Британские данные, тысяч долларов

81,879

43,971

2,315

4,166

3,219

Разница, %

32,5

11,6

66

36

70,6

Резина и изделия из нее

Казахстанские данные, тысяч долларов

4,916

4,679

4,385

5,094

4,326

Британские данные, тысяч долларов

1,356

1,959

1,229

2,532

2,938

Разница, %

72

58

72

50

32

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

Казахстанские данные, тысяч долларов

801

123

25

15

4,055

Британские данные, тысяч долларов

11,932

6,579

3,773

6,590

2,747

Разница, %

93

98

99

99,8

32

Другие готовые текстильные изделия; наборы; изношенная одежда и изношенные текстильные изделия

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,945

2,242

1,605

987

2,620

Британские данные, тысяч долларов

404

376

342

350

1,052

Разница, %

86

83

78,7

64,5

59,8

Сопоставление данных товарооборота показало разницу свыше 80% по английскому алкоголю, автомобилям, изделиям из резины, предметам искусства и одежды секонд-хенд.

Южная Корея

Таблица 9.1.1. Импорт из Южной Кореи

Импорт из Южной Кореи в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,265,143

1,066,994

607,047

453,126

567,499

Данные Южной Кореи, тысяч долларов

1,074,811

906,148

454,696

364,234

532,740

Разница, %

15

15

25

19,6

6

Южная Корея является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Азии. По информации Комитета по статистике, в Южной Корее Казахстан закупает технику, кузова для автомобилей, паровые котлы, провода и кабели.

Таблица 9.1.2. Импорт из Южной Кореи по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

274,709

182,011

141,992

124,741

117,427

Южнокорейские данные, тысяч долларов

163,181

114,599

100,393

49,706

87,034

Разница, %

40,6

37

29

60

26

Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

27,691

32,673

17,763

29,343

28,861

Южнокорейские данные, тысяч долларов

59,857

56,019

42,348

19,737

29,121

Разница, %

53,7

41,7

58

32,7

0,9

Мебель; постельные принадлежности, матрасы; лампы и осветительная арматура, подсвеченные знаки, подсвеченные таблички с надписями

Казахстанские данные, тысяч долларов

15,829

23,414

24,278

18,697

15,210

Южнокорейские данные, тысяч долларов

10,473

20,596

18,825

16,256

7,833

Разница, %

33,8

12

22

13

48,5

Органические химические вещества

Казахстанские данные, тысяч долларов

6,703

6,533

2,460

6,407

8,313

Южнокорейские данные, тысяч долларов

3,055

2,010

1,373

2,089

2,132

Разница, %

54

69

44

67

74

Алюминий и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,695

3,977

2,185

2,522

6,973

Южнокорейские данные, тысяч долларов

1,132

2,354

1,164

4,027

2,661

Разница, %

57,9

40,8

46,7

37,4

61,8

Разные съедобные препараты

Казахстанские данные, тысяч долларов

9,309

6,908

5,065

4,673

6,336

Южнокорейские данные, тысяч долларов

17,977

14,051

10,112

8,297

11,569

Разница, %

48

50,8

49,9

43,7

45

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические туалетные средства

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,519

2,429

2,692

2,736

4,267

Южнокорейские данные, тысяч долларов

3,658

6,060

10,714

9,525

11,937

Разница, %

58,5

60

74,9

71

64

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

4,559

7,476

4,545

3,882

3,928

Южнокорейские данные, тысяч долларов

2,710

4,177

3,219

35,926

10,309

Разница, %

40,5

44

29

89,2

61,9

Препараты из злаков, муки, крахмала молока; Продукты для кондитерских изделий

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,013

1,427

1,287

1,237

2,000

Южнокорейские данные, тысяч долларов

2,941

4,572

4,370

3,529

5,349

Разница, %

65,5

68,8

70,5

65

62

Зеркальное сопоставление статданных показывает устойчивую тенденцию к занижению таможенными органами Казахстана объема ряда ввозимых южнокорейских товаров более чем на 60%. Это изделия из алюминия, парфюмерия и косметика, органическая и неорганическая химия, продукты для кондитерских изделий.

Япония

Таблица 10.1.1. Импорт из Японии

Импорт из Японии в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,078,451

924,773

584,519

552,884

413,941

Японские данные, тысяч долларов

697,484

662,406

240,411

190,563

274,191

Разница, %

35

28

58,8

65,5

33,8

С 2014 года наблюдается снижение доли японского импорта в Казахстан. К 2018 году он сократился практически на четверть. Из Японии в Казахстан импортируется в основном продукция автопрома и спецтехника: автомобили, бульдозеры, грейдеры и прочие спецмашины, медицинские приборы, грузовые машины, а также шины и покрышки.

Таблица 10.1.2. Импорт из Японии по группам товаров

Группа товаров

Тип данных

2013

2014

2015

2016

2017

Машины, механические приборы, ядерные реакторы, котлы; их части

Казахстанские данные, тысяч долларов

160,046

139,614

116,155

60,346

104,776

Японские данные, тысяч долларов

69,259

76,890

61,887

18,546

46,301

Разница, %

56,7

44,9

46,7

69

55,8

Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности

Казахстанские данные, тысяч долларов

47,332

50,113

33,102

23,408

38,409

Японские данные, тысяч долларов

6,096

6,064

2,736

1,637

1,840

Разница, %

87

87,9

91,7

93

95

Электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевизионные устройства для воспроизведения изображений и звукозаписи и репродукторы, а также части и принадлежности таких изделий

Казахстанские данные, тысяч долларов

27,616

17,166

69,240

10,231

13,684

Японские данные, тысяч долларов

3,383

4,088

2,255

1,022

827

Разница, %

87,7

76

96,7

90

94

Изделия из черных металлов

Казахстанские данные, тысяч долларов

111,024

67,314

164,589

257,195

11,632

Японские данные, тысяч долларов

110,406

79,877

32,455

1,139

7,102

Разница, %

0,5

15,7

80

99,5

38,9

Различные химические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,594

5,542

2,235

2,473

5,012

Японские данные, тысяч долларов

1,622

1,634

1,239

993

1,250

Разница, %

37

70,5

44,5

59,8

75

Пластмасс и изделия из него

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,868

3,043

2,768

1,200

3,327

Японские данные, тысяч долларов

465

1,425

266

365

1,463

Разница, %

83,7

53

90

69,5

56

Фармацевтические продукты

Казахстанские данные, тысяч долларов

2,572

4,556

3,350

2,578

2,581

Японские данные, тысяч долларов

858

269

460

372

450

Разница, %

66,6

94

86

85,6

82,5

Мыло, органические поверхностно активные вещества, моющие средства, смазочные препараты, искусственные воски, готовые воски, полирующие чистящие средства, свечи и аналогичные изделия, моделирующие пасты, «зубные воски» и зубные препараты

Казахстанские данные, тысяч долларов

822

369

777

848

877

Японские данные, тысяч долларов

221

209

315

167

333

Разница, %

73

43

59

80

62

Разные съедобные препараты

Казахстанские данные, тысяч долларов

19

8

7

4

642

Японские данные, тысяч долларов

96

4

26

6

593

Разница, %

80

50

73

33,3

7,6

Стекло и изделия из стекла

Казахстанские данные, тысяч долларов

724

848

795

571

548

Японские данные, тысяч долларов

61

232

320

189

145

Разница, %

91,6

72,6

59

66

73,5

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги картона

Казахстанские данные, тысяч долларов

1,573

1,338

1,215

504

439

Японские данные, тысяч долларов

510

724

474

169

95

Разница, %

67,6

45,8

60

66

78

Сопоставление данных товарооборота с Японией показывает разницу свыше 60% по таким группам товаров, как электрические машины, оптические и фотографические машины, техника, изделия из черного металла и стекла, химическая продукция, бумага и картон, а также съедобные продукты. Завышение статданных казахстанской стороной свидетельствует об импорте поддельной продукции под японскими брендами.

Анализ результатов

Китай — по 11 группам товаров таможенные службы Казахстана занижают статданные более чем на 50%. Итальянская таможенная служба занижает статистические данные по товарообороту с Казахстаном по 11 группам товаров более чем на 50%. Импорт Швейцарии занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней занижение фиксируется по четырем группам товаров, швейцарской — по шести группам товаром, что также свидетельствует о проникновении в Казахстан доли контрафактной продукции под швейцарскими брендами. Таможенные службы США в своих отчетах представляют отчетные данные, которые на 50% меньше по 11 группам товаров, экспортируемых в Казахстан. Таможня Казахстана на протяжении пяти лет занижает данные по импорту одной группы товаров из США более чем на 50%. Таможенные органы Германии отмечают, что ввозят в Казахстан вполовину меньше изделий из черного металла, чем фиксируют казахстанские таможенные службы. Импорт польских товаров занижается таможенными структурами обеих стран. Казахстанской таможней по шести группам товаров фиксируется на 50% меньше продукции. Польша отмечает, что ввозит в Казахстан на 50% меньше по одной группе товаров. Пакистанская таможня декларирует на 80−100% меньше товаров, вывозимых в Казахстан, нежели принимающая сторона. Таможенные службы Великобритании по восьми группам товаров представляют данные в два раз меньше фиксируемых казахстанскими таможенными службами, что свидетельствует о высокой доле подделок под английскими брендами. По трем группам товаров из Южной Кореи Казахстан занижает свои отчетные данные более чем на 50%. При этом южнокорейскими таможенными органами по пяти группам товаров фиксируется меньший объем экспорта, нежели у принимающей стороны — Казахстана. Япония в своих отчетах занижает объемы экспортируемого товара по 10 группам.

Наибольшее количество нестыковок в статданных наблюдается по таким группам товаров, как изделия из черных металлов, фармацевтические продукты, химические продукты, изделия из пластмассы.

Ниже выделены шесть стран: по трем из них таможенные данные по импорту занижаются, по другим трем — завышаются. В первом случае наиболее вероятной проблемой является контрабанда, во втором случае — контрафакт. Разница в данных исчисляется в миллиардах долларов США.

Статистика по странам, где импорт занижается

Импорт из Китая, Швейцарии и Польши в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

8 434 500

7 969 275

5 557 826

4 030 015

5 158 402

Данные стран-экспортеров в Казахстан

12 815 214

13 516 165

9 015 230

8 768 817

11 698 734

Разница, тысяч долларов

4 380 714

5 546 890

3 457 404

4 738 802

6 540 332

Статистика по странам, где импорт завышается

Импорт из Италии, США и Японии в Казахстан

2013

2014

2015

2016

2017

Казахстанские данные, тысяч долларов

4 270 608

3 957 220

3 245 017

2 665 207

2 613 727

Данные стран-экспортеров в Казахстан

2 816 552

2 606 937

1 613 564

2 233 889

1 535 991

Разница, тысяч долларов

-1 454 056

-1 350 283

-1 631 453

-431 318

-1 077 736

«Трансперенси Казахстан» полагает, что расхождение данных более чем на 50% свидетельствует о наличии в таможенных органах Казахстана таких признаков коррупции, как вымогательство и дача взяток с целью избегания налогов и тарифов через занижение экспорта и чрезмерное выставление счетов на импортную продукцию, а также поставки контрафактных товаров.

Государственным органам Казахстана рекомендуется проводить ежегодную сверку таможенной документации с представителями таможенной службы страны-партнера и дополнительно проверять происхождение товаров, поступающих из стран, где импорт ниже, чем казахстанские данные.

Отдельно, по мнению «Трансперенси Казахстан», необходимо ставить вопрос о том, чтобы сверять данные и отслеживать контрафакт в целом по ЕАЭС, так как распределение таможенных пошлин идет из общего фонда.