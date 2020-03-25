Мария Бушуева
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О книге «Мёд жизни»
Новая серия художественной прозы издательства «Любимые» открывается книгой Лидии Сычёвой, в которую вошли рассказы разные, от самых лирических («Август в Абхазии») до почти сатирических («Идейный карьерист»). Лидия Сычёва известна не только как прозаик и как редактор качественного консервативного...
25 марта 2020
Песни мёртвой империи: изящный роман о предательстве
Поэма в прозе Сергея Солоуха «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» в 1997 вошла в лонг-лист Букеровской премии, а в 1998 в шорт-лист премии «Антибукер», давно скончавшейся. «Непосредственно для меня все эти премиальные ходы и выходы все больше и больше превращаются в некий особый вид унижения и...
27 октября 2019
Искусство казаться великим: пророческая сатира из 90-х
Писатель Юрий Поляков напоминает удивительный флюгер, который ещё до появления ветра поворачивается точно в аэронавигационном направлении. Так, «ЧП районного масштаба», опубликованное в 1985 году, стало первой «перестроечной» повестью, фактически дающей пессимистический прогноз комсомольской...
13 сентября 2019
То ли мессия, то ли блудница: повесть о разорении русских
Историческая повесть Леонида Бородина «Царица смуты» (1998) посвящена окончанию Смутного времени и последнему свободному, астраханскому и яицкому, периоду жизни Марины Мнишек. Она — главная героиня. Имя Марины Мнишек всегда привлекало внимание писателей: персонаж пушкинского «Бориса Годунова»...
18 августа 2019
Кто воскресил русский роман: великое разрушение и создание мифов
Саша Соколов стал культовым писателем после выхода в издательстве «Ардис» (США) его «Школы для дураков». Взлету популярности несомненно поспособствовал не только уникальный талант автора, но и отзыв патриарха русской литературы Владимира Набокова, назвавшего роман «обаятельной, трагической и...
18 июля 2019
История великого переселения: повесть о вселенском отщепенце
Анатолий Ким, родовые корни которого «находятся в провинции Каннынг и уходят на большую историческую глубину, зачинаясь со времён образования государства Силла», — уникальное явление отечественной литературы, прозаик, обогативший в первую очередь язык и стилистику русской прозы. История предпочла...
15 июня 2019
Памяти русских капитанов: повесть о нашем болевом синдроме
Только интеллектуальная элита России всегда была читающей. «Самый успешный роман Достоевского за его писательскую карьеру» — «Бесы» — издан был «тиражом 700 штук», которые Достоевский «продавал и считал, что это огромный успех — купили 700 книжек». О тираже романа Фёдора Михайловича рассказал в...
15 мая 2019
Диалог с постмодернизмом: от вседозволенности к разрушению
Переведённый на иностранные языки, принесший Владимиру Маканину Государственную премию роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (первая публикация в 1998 году) — среди тех произведений, постоянное место которых в литературе и литературоведении неоспоримо. Произведение продолжает две важнейшие...
30 апреля 2019