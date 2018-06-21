Мария Алексеева
Последние публикации
Свидетели войны, боли и совести
Начало Первый раз историю о ветеране я снимала, когда училась на спецотделении «Фотожурналистика» в МГУ им.М.В. Ломоносова в 2011 году. Во время учебной поездки в Суздаль я познакомилась с ветераном Николаем Фроловым. На войне он был минометчиком, после окончания курсов снайпером. Под Витебском был...
21 июня 2018
Видели ли вы цыганскую свадьбу?
В Тверской области я побывала на цыганской свадьбе. За эти два дня я почти не спала. Удивила меня неизменная традиция — представлять гостям доказательство целомудрия невесты. Простынь с каплями крови — важная деталь на цыганской свадьбе. Не будет её, отменят и свадьбу. Как это было С утра дом полон...
25 мая 2018