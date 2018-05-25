В Тверской области я побывала на цыганской свадьбе. За эти два дня я почти не спала. Удивила меня неизменная традиция — представлять гостям доказательство целомудрия невесты. Простынь с каплями крови — важная деталь на цыганской свадьбе. Не будет её, отменят и свадьбу.

Мария Алексеева Невеста Аня — современная цыганка. Она учится на юриста, работает в банке

Как это было

С утра дом полон гостей, невесте на втором этаже делают макияж и причёску. Сёстры примеряют наряды, жених ждёт. Когда все готовы — вызывают такси и едут в ресторан. Это первый день застолья. Вечером предстоит самый важный момент — невесте нужно будет доказать всем, что она выходит замуж невинной.

Мария Алексеева На фотографии будущая невеста в возрасте трёх лет. В девятнадцать лет Аня наденет настоящее свадебное платье

Мария Алексеева Белое платье – символ чистоты и невинности невесты

В зале два стола, мужской и женский. Тамады как такового нет, родственник семьи, так как сам певец, объявляет свои песенные номера и включает музыку. Никаких конкурсов, никаких поцелуев и криков «горько». Жених и невеста сидят за отдельным столом, где принимают подарки и пожелания. Гости едят и танцуют до позднего вечера.

Мария Алексеева На цыганской свадьбе никто не кричит «горько». Молодые не целуются

Мария Алексеева Мама невесты — юрист с высшим образованием

Мария Алексеева Сестры невесты

Мария Алексеева Мужчины и женщины на цыганской свадьбе сидят за разными столами

Ближе к полуночи жених и невеста едут в специально отведённую спальню. Сватьи едут с ними. Все настроены серьёзно, ведь если не будет доказательств невинности — свадьба будет расторгнута, а на род невесты ляжет позор. Молодые остаются одни, пока в соседней комнате за праздничным столом сватьи ждут и готовятся принять доказательства. Нервное ожидание длится долго, родители в это время вместе с гостями ждут в ресторане. Никто не расходится.

Мария Алексеева Первая брачная ночь была проведена в доме невесты

Мария Алексеева Ближе к полуночи молодые должны на время покинуть гостей

Мария Алексеева Сватьи увозят молодых в заранее приготовленную спальню

Мария Алексеева Спальня для молодожёнов приготовлена заранее. Сватьи проверяют кровать, исключают возможность обмана. Ведь бывали случаи, когда невесты заранее прятали пузырьки с гусиной кровью

Когда в комнате молодых все свершается — сватьи оформляют простынь с каплями крови в корзину с лентами и везут в ресторан. Невеста переодевается в красное платье, гости встречают молодых, все ликуют. Свадьба длится до глубокой ночи. Гостям даётся несколько часов на сон. И на следующий день торжество продолжается.

Мария Алексеева Невеста стала женой и теперь надевает красное платье, чтобы поехать обратно в ресторан к гостям

Мария Алексеева Стразы на платье невесты

Мария Алексеева Мама невесты Рада помогает дочке надеть красное платье для второго дня свадьбы

Мария Алексеева Молодые возвращаются в ресторан ночью. Гости ждали их почти четыре часа

Мария Алексеева Аня спускается со второго этажа. Ей предстоит еще второй день торжества

Мария Алексеева Простынь, как доказательство невинности, — в центре внимания. Несмотря на глубокую ночь, праздник продолжается

Мария Алексеева Традиционный свадебный торт

Невеста:На цыганской свадьбе нужно показать, что невеста целомудренна. Она гордость родителей. Для этого и делается свадьба. Важно еще, чтобы родители благословили. Они дают опору, открывают двери для семейной жизни. Белое платье означает невинность, а после ночи невеста надевает красное. Я своим детям тоже буду устраивать традиционную свадьбу. Теперь только некоторые нюансы учту.

Мария Алексеева Макияж, причёска, белое платье, фата — обязательные атрибуты цыганской свадьбы

Жених: Я за традиционную свадьбу, только для своих детей сделаю так, чтобы люди не стояли у дверей спальни.

Сестра невесты: Надо свои традиции соблюдать. У моих родителях было так же. У всех цыган так проходит.

Мария Алексеева Цыганская семья невесты православного вероисповедания

Мама жениха:У меня отец — цыган из Польши. Перекочевал в Петербург. А мама русская. Я вышла замуж за русского, а сын, получается, за цыганку вышел. Кровь позвала. Я как мать очень переживала, думала, ещё немного — и в обморок упаду. Я молилась, чтобы всё было хорошо. Физически и психологически это тяжело, но не мы эти традиции придумали, и не нам менять. Традиция есть традиция. Сын очень любит Аню.

Рада, мама невесты: Моя мать еще маленькой жила в таборе. Потом уже родители стали оседлыми. Сейчас XXI век. Я юрист с высшим образованием. Дочь учится на юриста-международника, работает в банке. А наши древние традиции сохранились. У русских тоже есть свадебные традиции, просто у нас пожёстче, мы дети природы, все пошло с табора. Это в крови.

Мария Алексеева В цыганской семье невесты восемь детей. Мама Рада понимает, что скоро все дочки вырастут и покинут родной дом

На цыганской свадьбе нельзя кричать «горько», молодые не должны целоваться. Все гости ждут вечера, когда молодых поведут в опочивальню, все ждут доказательств того, что невеста девственница, что она чиста и достойна этой свадьбы. Их ведут в опочивальню специально выбранные для этой миссии женщины — сватьи. Они смотрят, чтобы в опочивальне не было шкафчиков, проверяют кровать. Ведь были случаи, когда невесты заранее прятали пузырьки с гусиной кровью. Потом сватьи ждут за дверью, когда жених вынесет из спальни простынь.

Мария Алексеева Дома ждет младшая сестра. Главный свадебный день закончился

На белой простыне должна быть кровь — это и есть доказательство чистоты и непорочности невесты. Эту простынь кладут в заранее приготовленную корзину, которая украшена лентами и лепестками роз. Взбрызгивают эту кровь водкой. Если гусиную или куриную кровь спиртным взбрызгиваешь, она темнеет. Только девственная кровь начинает расплываться. Потом эта простынь хранится у матери невесты. Она приносит счастье и богатство в семью. Невеста этим доказательством возносит весь род, показывает, что это семья благородная, что девочки в этой семье благородные, туда можно идти свататься и не бояться, что невеста попадется с червоточиной.

Мария Алексеева Сватьи убедились в целомудренности невесты. Теперь им предстоит показать доказательство всем гостям

Мария Алексеева Теперь уже муж и жена. На свадьбу планировалось заказать карету с лошадьми, но в последний момент все сорвалось. В ресторан молодые поехали на такси

Мария Алексеева Теперь уже муж и жена ждут такси у дома, чтобы отправиться в ресторан на второй день торжества

По обычаям, если жених выходит и говорит, что невеста не девочка, то сватьи идут к гостям с опущенными головами и без песен. Гости все понимают, берут ложки, тарелки и начинают улюлюканье. Под стук ложек отец жениха вешает лошадиный хомут отцу невесты. За то, что воспитал недостойную дочь. Это самый страшный позор, после этого обычно люди уезжают в другую область, в другой город. Однажды я слышала, что дошло до поножовщины. Когда несли хомут отцу невесты, его заслоняли сыновья, не допускали. Седой отец невесты плакал, отец жениха нес хомут и тоже плакал. Люди плакали, его жалко было, но так требовал обычай. Семья потом скрылась, у отца инфаркт был, тяжелая история.