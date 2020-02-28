Мария Агеева
Последние публикации
Посад Дубовка: песни малых городов на новый лад
21-й век беспощаден ко всему традиционному и архаическому. Попытки притормозить глобализацию можно наблюдать по всему миру. Это приводит к повышению интереса к темам родной культуры и истории, к поиску своих корней. Также всё чаще поднимаются вопросы о настоящем и будущем малых городов России...
28 февраля 2020
Ликвидаторы
Зона отчуждения, образовавшаяся вокруг Чернобыльской атомной электростанции после трагедии 1986 года, обросла множеством мифов. Трагические события стали импульсом к появлению музыкальных треков, книг, фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр, связанных с этим местом. Виртуальные герои зоны живут в...
6 декабря 2018