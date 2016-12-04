Марине Деметрадзе
Последние публикации
Блеф-патриотизм и научные игры министерства культуры
29 февраля 2016 года распоряжением правительства РФ № 326-р была утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Федеральным органам исполнительной власти необходимо руководствоваться положениями этой Стратегии при разработке и реализации госпрограмм. Несмотря на...
4 декабря 2016
Фабрика создания религиозно-патриотических грез
Наивно думать, что плутократическая модель «оптимизации» Российского института культурологии и Института Наследия имеет целью только создание схемы обогащения корпоративных группировок за счет средств государственного бюджета под прикрытием лженауки (См.: «Плутократическая модель «оптимизации»...
26 ноября 2016