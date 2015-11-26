Марина Зельцер
Последние публикации
Сергей Урсуляк: «Тихий Дон» всегда актуален
Каждую картину Сергея Урсуляка ждут с большим нетерпением. Он сумел добиться признания и любви и от своих коллег, и от критиков, и от самых разных слоев зрителей. В его фильмах каждый может найти что-то для себя. После «Ликвидации» его слава стала поистине народной. Жанры, сюжеты и времена его...
26 ноября 2015
«Я не очень понимаю, что значит слушать оперу. Мне надо смотреть»
Мы разговариваем с режиссером и художественным руководителем театра им. Пушкина Евгением Писаревым о его свежей премьере «на стороне» — «Свадьбе Фигаро» в Большом театре, о том, почему через год он снова взялся за «Фигаро», что сегодня ждут от оперы и почему его не раздражают голые люди на сцене. А...
27 мая 2015