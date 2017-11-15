Марина Градова
Последние публикации
Постановление Верховного суда об отобрании детей: вопросов стало больше?
Наименование постановления пленума ВС РФ определяет круг вопросов, получивших очередное «разъяснение» высшей судебной инстанции 14 ноября 2017 года на пленуме Верховного суда Российской Федерации. Как оказалось, только что принятое постановление не заменяет собой прежнюю редакцию постановления № 10...
15 ноября 2017
Госдуме предложили узаконить торговлю еще не рожденными детьми. Недорого
07 апреля 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесён проект федерального закона № 1 039 293−6 «О дополнительной мере государственной поддержки беременных женщин в случае их добровольного отказа от совершения искусственного прерывания беременности (аборта)». Однако, весь пафос...
9 апреля 2016
«Универсальное средство» борьбы с преступностью?
«Универсальное средство» борьбы с преступностью — ни больше, ни меньше. Именно такой вывод «должен» сделать гражданин, ознакомившись с новой редакцией проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и с пояснительной...
30 декабря 2015
Беби-боксы под прикрытием
Это похоже на урну для голосования, только вместо бюллетеня туда бросают будущего избирателя. Анонимный комментарий в интернете День для проведения акций в защиту права нерожденных детей на жизнь — 1 июня — был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической...
1 июня 2015