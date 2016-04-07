07 апреля 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесён проект федерального закона № 1 039 293−6 «О дополнительной мере государственной поддержки беременных женщин в случае их добровольного отказа от совершения искусственного прерывания беременности (аборта)».

Вильям Бугро. Мать, просящая милостыню. 1865

Однако, весь пафос разработчика как рукой снимает с первых строк преамбулы. Оказывается, что вожделенную поддержку в сумме 250 000 руб., ежегодно индексируемую (ст. 5 ПФЗ), «беременная женщина» сможет получить «при условии передачи ребёнка на воспитание государству в целях стимулирования рождаемости».

То есть так вот, в лоб, прямым текстом, чисто по-армейски, разработчик законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Шерин А.Н. предлагает вывести из тени и узаконить торговлю детьми. Сплошная выгода: женщине какой-никакой приработок (да что там, если будут стабильно платить, ещё и индексировать, то наверняка желающие найдутся сделать «отказ от аборта» постоянным заработком), да и государству польза: будет расти народонаселение. Это ничего, что ежегодно депутат предлагает изымать из государственной казны по 50 млрд рублей тем, кто откажется от детей, да ещё по 50 000 руб. в месяц на содержание каждого ребёнка в детском учреждении, в то время как добропорядочная мать будет получать пособие в размере менее одной тысячи рублей в месяц, чтобы ни в чём своему родному ребёнку не отказывать?

Только вот ведь незадача — предложение это не корреспондируется с Уголовным кодексом РФ, статья 127.1 которого устанавливает уголовную ответственность за куплю-продажу человека, иные сделки в отношении человека, а также противоречит нормам Конституции РФ: статья 19 запрещает любые формы дискриминации (почему мать, не отказавшаяся от ребёнка, должна быть в худшем положении?), а статья 38 напоминает, что забота о детях и их воспитание — не только право, но и обязанность родителей. А поскольку Конституция РФ имеет высшую юридическую силу в Российской Федерации, то закон, освобождающий родительницу от её прямых обязанностей, противоречащий Конституции, не может исполняться на территории нашей страны.

Дальше можно было бы не продолжать комментарии, но невозможно удержаться от восхищения: а он не так прост, Александр Николаевич Шерин.

Государственными деньгами зря не разбрасывается. Ну вот смотрите: пункт 4 статьи 3: «В случае окончания беременности без рождения ребёнка выплата, предусмотренная ч. 1 настоящей статьи, не осуществляется».

То есть, если, допустим, беременность рассосалась сама собой (а что здесь можно ещё думать, если рождение мёртвого ребёнка — это тоже рождение!), то нечего рассчитывать на материальное поощрение.

Да и условия, поставленные законопроектом для соискательниц четверти миллиона, тоже не слабые.

Вот подумайте, как же женщине нужно будет умудриться (в случае принятия этого «закона»), чтобы получить денежки за предательство своего чада, если, согласно статье 2 ПФЗ «право на дополнительную меру государственной поддержки имеют…беременные женщины, отказавшиеся от искусственного прерывания беременности…», а «Дополнительной мерой государственной поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным законом, является единовременная выплата на личный счёт лица, имеющего право на получение выплаты в соответствии со ст. 2 настоящего Закона, открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации» (пункт 1 ст. 3), и при этом, согласно пункту 3 статьи 3 «Если после рождения ребёнка женщина отказывается от передачи ребёнка на воспитание государству, выплата, предусмотренная ч. 1 настоящей статьи, не осуществляется».

Если основным условием единовременной выплаты является передача ребёнка после его рождения государству, то здесь можно сделать два вывода: 1) либо женщина по замыслу автора законопроекта в момент выплаты ей денег после передачи своего ребёнка государству обязана быть беременной (видимо в последующий раз), чтобы оправдать название закона,

2) либо название законопроекта не соответствует его содержанию, поскольку единовременное пособие после рождения ребёнка нельзя считать дополнительной мерой поддержки беременной женщины. Уместнее было бы назвать ПФЗ «О возмещении стоимости ребёнка женщине, отказавшейся от материнства».