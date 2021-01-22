Марина Егорова
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Как бороться с бедностью, а не с бедняками
Названная Владимиром Путиным цель — за 10 лет вдвое снизить число живущих за чертой бедности граждан России, с нынешних 13,5% до 6,5%, может быть достижимой. Для такого достижения требуются и политическая воля, и комплекс продуманных мер, обязательных для реализации, и, что существенно, это должна...
22 января 2021
Как бороться с бедностью, а не с бедняками
Названная Владимиром Путиным цель — за 10 лет вдвое снизить число живущих за чертой бедности граждан России, с нынешних 13,5% до 6,5%, может быть достижимой. Для такого достижения требуются и политическая воля, и комплекс продуманных мер, обязательных для реализации, и, что существенно, это должна...
18 декабря 2020