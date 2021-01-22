Названная Владимиром Путиным цель — за 10 лет вдвое снизить число живущих за чертой бедности граждан России, с нынешних 13,5% до 6,5%, может быть достижимой. Для такого достижения требуются и политическая воля, и комплекс продуманных мер, обязательных для реализации, и, что существенно, это должна быть именно государственная задача, которая объединит и власть на всех уровнях, и предпринимательство, и всех, кого принято называть «простыми гражданами».

Иван Шилов ИА REGNUM

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Только при активном регулировании различных сфер деятельности в жизни общества бедность может и должна быть побеждена. «Первые ласточки» в госрегулировании уже появляются, теперь надо научиться не стесняться этого, не комплексовать перед старыми либеральными мантрами о «рынке всеблагом и всемогущем». Либеральный проект, царствовавший в российской экономике почти 30 лет, вполне показал свои возможности. У нас богатая страна, а подавляющее большинство беднеет — это очевидно для многих, живущих в наше время и сталкивающихся с действительным положением дел. Людям с ограниченными возможностями, детям, пенсионерам необходима государственная поддержка, это провозглашено, но меры поддержки должны расширяться, системы оказания помощи совершенствоваться, работать на практике.

Особо ужасает тот факт, что за чертой бедности оказывается трудоспособное население, не имеющее возможности найти работу, и уж еще парадоксальнее бедственное финансовое состояние работающих людей. Впрочем, парадокс этот лишь на первый взгляд. Бедность — неотъемлемая часть капиталистического общества. Страх бедности и страх безработицы вынуждает человека идти на работу на невыгодных условиях, что совершенно не беспокоит капиталиста, чья цель — получать большую прибыль, а не повышать благосостояние работника — за счет собственной прибыли. Тут корень зла в страхе одних перед нищетой, которая хуже бедности, и в прямой выгоде других от этого страха. Так что первостепенной задачей является реализация нормы конституционного права гражданина на труд и достойную оплату труда. У нас колоссальный разрыв между узкой группкой сверхбогатых людей и всем населением, и это деморализует общество, создает в нем колоссальную напряженность. И повышение МРОТ ее не снимает, ведь, как в народе говорят, если МРОТ 12 тысяч, и он рассчитан верно, и на эти деньги можно нормально жить, зачем назначать госслужащим и топ-менеджерам госкорпораций зарплаты в десятки, а то и в сотни раз выше? Справедливый вопрос. Народ прав. Работающий человек не должен жить на грани выживания, а разрыв между зарплатами должен быть ограничен законом, раз уж по совести не получается.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Хорошо, что сделан первый шаг к повышенному налогообложению богатых, нужны следующие. В противном случае люди скатываются в кастовое общество, и сами это видят, — опасаясь, что в ближайшее время никаких социальных лифтов уже просто не будет. Отсюда, кстати, и демографическая яма (одна из ее причин). А поскольку рождаемость хоть и в тяжелом кризисе, но всё же есть, то некорректно рассуждение самых скептиков, что бедность снизится за счет того, что вымрут бедные. Нет: у них появятся дети, и страшно думать, что этих детей ждет прозябание. Родителям тоже про это думать страшно. Поэтому они и не рожают много детей.

Многодетность сейчас считается путевкой в бедность и беспросветность. А должно быть наоборот: чем больше в семье детей, тем больше у них жизненных перспектив, больше шансов на поступление в вуз, на стипендию, которая достаточна для жизни. Понятно опасение давать многочисленные льготы — ими могут воспользоваться люди нечестные, и у таких опасений есть основания. Но помимо материальных стимулов, можно подключать нематериальные — а это, опять же, социальные лифты. Нормальным людям, которые детей рожают потому, что любят их и любят, когда их много, не нужна халява, но остро нужна возможность обеспечить себя и детей. Самостоятельно! На деле же всё чаще мы слышим про то, что на грани бедности находятся семьи с детьми, при этом речь идет про семьи, где родители работают и получают не минималку. И тем не менее после выплаты коммуналки, кредитов у них остается только на еду. С пенсионерами не лучше, разрыв в размере государственных пенсий также чудовищен. Государственные пенсии одних групп населения не должны в десятки раз превышать размеры минимальных пенсий, а уровень минимальной пенсии не обеспечивает потребностей пожилого человека на приемлемом в современном мире уровне. От этой мизерной пенсии съедает крупную часть коммуналка. Высоки для большинства расходы на ЖКХ, при этом людей злит и низкое качество обслуживания, и оплата обязательных услуг, которые люди не получают и никогда не получат (типа капремонта). Наиболее незащищенные группы людей страдают от своего бессилия, ресурсов финансовых и физических у них на защиту своих прав нет.

Население закредитовано, количество банкротств динамично растет.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств.

Уровень закредитованности в третьем квартале 2020 г. увеличился по отношению к уровню второго квартала на 2% и составил 32%. Годом ранее этот показатель составлял 30%.

По итогам третьего квартала 2020 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 г. рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.

Средний размер потребительского кредита в сентябре 2020-го вырос на 19,3% по сравнению с сентябрем 2019-го и составил 228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. — 191,7 тыс. руб.).

Число банкротств граждан в январе — сентябре 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики Федресурса.

Дарья Драй ИА REGNUM В отделении банка

Льготная ипотека обернулась лавинообразным ростом цен (до 30%) на жилье. В итоге решением жилищной проблемы она не стала, как не станет им и ввод новых метров: ввести-то можно, а покупать их на что? Наше государство вполне может позволить строительство социального жилья. Иметь жилье именно в собственности необязательно, важно, чтобы оно было, а право на проживание и передачу по наследству сохранить через прописку: главное — предоставить своим гражданам социальное жилье и нужно, и можно. Но снова — должна быть государственная программа, государственный заказ.

Одновременно нужно создание дополнительных рабочих мест. Причем не в «сфере услуг», а в сфере производства, потому что услугами много не заработаешь. Если у тебя всё население оказывает ряд определенных услуг, то услуги эти дешевеют — и борьба с бедностью тут не идёт. Это получится Таиланд. А вот наращивать производство, причем и в наукоемких областях — путь уже более эффективный. Как и развитие внутреннего рынка, как делается в Китае, где абсолютную бедность уже победили. Проблему безработицы и проблему низких доходов без участия государства не решить, иллюзиями о руке рынка уже мало кто утешится. В трудные времена прорыв из кризиса под силу только с сильным государственным управлением. Да, нужен госплан, государственное регулирование, госзадача, сверхзадача развития экономики, государственного строительства предприятий, социальной инфраструктуры, строительства нового общества на принципах справедливости, заботы о гражданах. Ничего невозможного нет, когда цель ясна и когда общество эту цель разделяет.