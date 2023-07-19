Максим Соколов
Автор
Российский журналист. За тридцать с лишним лет работал обозревателем на радио, телевидении и в бумажной прессе. Сейчас в интернет-СМИ.
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Кустарщина «Титана». Как жажда наживы и славы приводит к гибели
Гибель гигантского парохода «Титаник», случившаяся в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в водах Северной Атлантики от столкновения с айсбергом, оказала огромное влияние на культуру. Блок записал в дневнике: «Жив океан!», разумея, что сила древней стихии неодолима, и перед ней ничтожна вся гордыня...
19 июля 2023
«Другие небеса». Зачем Минюст расширяет список иноагентов
Чем больше Министерство юстиции РФ умножает список иноагентов, тем более среди граждан множится недоумение. Его причиной является скорее не то, что в проскрипционные списки зачисляют людей, являющихся «умом, честью и совестью» нашей эпохи. Есть и такой взгляд, но его разделяют совсем немногие, а...
15 июля 2023
Почему от повторения истории с «Мистером Сидром» нет защиты
Сладенький (преимущественно для дам и подростков) слабоалкогольный напиток, изготовленный в Самарской области артелью «Мистер Сидр», уже унес жизни 31 человека, причем счет еще не окончательный. Люди продолжают умирать. Причина в том, что сладенькое пойло было оспиртовано метанолом (CH₃OH). Разница...
27 июня 2023
«Герои Украины» сознательно делают калек из мирных жителей
Сразу следует договориться о терминах. Есть война, и есть специальная военная операция (СВО). Между ними есть известные различия. Главным образом — юридические. Война не просто разрешение конфликта между суверенами посредством вооруженной силы (вспомним надпись на старинных пушках — Ultima ratio...
5 июня 2023
Каков ваш «матерный язык»? Депутаты и вопросы языкознания
Буйный набег российских народных депутатов на английский я хотел бы предварить рассказом pro domo sua. Дело в том, что я нимало не англоман, причем у меня это случилось в какие-то былинные времена, когда нынешние ругательные суждения про англосаксов и их язык были абсолютно неактуальны. Это я к...
29 мая 2023
Борьба с ельцин-центризмом. Почему стоит сохранить музей прежнего правителя
Артист Н. С. Михалков, теперь отдавшийся публицистическим выступлениям, не в первый уже раз посвящает выпуски телепрограммы «Бесогон» екатеринбургскому «Ельцин-центру». Смысл: необходимо этот центр вчистую раскассировать, а если не вчистую, то по крайней мере радикально переформатировать в...
19 мая 2023
Мидовская гиперинфляция. Почему не работают «красные линии»
Стандартная реакция МИД РФ на события, как писал канцлер А. М. Горчаков в циркулярной ноте 1856 г., «несогласные ни с правом, ни со справедливостью» (добавим: и с простейшей международной вежливостью), заключается в произнесении формул. «Красные линии», «провокация», «циничный акт», «готовим ответ»...
15 мая 2023