Российский журналист. За тридцать с лишним лет работал обозревателем на радио, телевидении и в бумажной прессе. Сейчас в интернет-СМИ.

Артист Н. С. Михалков, теперь отдавшийся публицистическим выступлениям, не в первый уже раз посвящает выпуски телепрограммы «Бесогон» екатеринбургскому «Ельцин-центру». Смысл: необходимо этот центр вчистую раскассировать, а если не вчистую, то по крайней мере радикально переформатировать в соответствии с ныне господствующими представлениями о новейшей российской истории.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ельцин-центр»

В принципе, можно было развернуть широкую кампанию критики еще в 2008 г., через год после смерти Б. Н. Ельцина, когда был принят федеральный закон № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Президентский центр Б. Н. Ельцина был создан именно на основании ФЗ №68.

Не исключено, кстати, что имелось в виду также и создание Президентского центра В. В. Путина. Ведь в 2008 г. он прекратил исполнение своих полномочий. В ФЗ говорилось о президентах вообще, без указания имени. Равно как и в 2012 г. ничто не препятствовало создать Президентский центр Д. А. Медведева — он ведь тоже прекратил.

Но об этом никто не помышлял, и все свелось к ельциниане.

Когда в 2015 г. был построен музейно-просветительский комплекс, т.е. собственно «Ельцин-центр», тут же и пошла критика с призывом прекратить его существование. Правда, Н. С. Михалков присоединился к ней годом позже.

В декабрьском «Бесогоне» 2016 г. «Есть ли выход из исторического лабиринта Ельцин-центра?» он обвинил центр в фальсификации истории, а на парламентских слушаниях в верхней палате сообщил, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Обвинение сильное, прямо по Грибоедову, — «там упражняются в расколах и в безверьи».

В «Горе от ума» княгиня Тугоуховская имела в виду тогдашнюю ВШЭ — петербургский педагогический институт, боярин Михалков также разумел педагогические функции екатеринбургского музея.

Павел Лисицын/РИА Новости Монумент первому президенту России Борису Ельцину перед зданием «Ельцин-центра»

Но после 2016 г. дело на время заглохло. Возможно, с Никитой Сергеевичем вышло как с Климом Петровичем Коломийцевым.

«А мне говорят:

— Ты чего, — говорят, —

Орешь, как пастух на выпасе?!

Давай, — говорят, — молчи, — говорят,

Сиди, — говорят, — и не рыпайся!

А я говорю, в тоске говорю:

— Продолжим наш спор в Москве, — говорю!

… Проживаюсь я в Москве, как собака.

Отсылает референт к референту:

— Ты и прав, — говорят, — но, однако,

Не подходит это дело к моменту».

И не подходит по очень простой причине. В руководство «Ельцин-центра» входили лучшие сислибы нашей страны. А. С. Волошин, А. Б. Чубайс, супруги Юмашевы, тогдашние (кстати, и нынешние) начальники АП РФ. Так решительно наезжать на важных людей, покровительствующих музею, было не очень уместно. Хотя бы там и упражнялись в расколах, но есть же придворный этикет.

И все было более или менее тихо вплоть до 2022 г., пока не случилась СВО. Тогда опять возобладало желание «а этот Ельцин-центр мы разъясним».

Павел Лисицын/РИА Новости Посетители в Президентском центре Бориса Ельцина

Причем не сказать, чтобы упражнения в расколах там усилились. Скорее наоборот. Административные и научные руководители центра оказались людьми с понятием. Конечно, они не следовали совету.

«Но ты родные Сиракузы

Люби, как древле Архимед!

Когда бросает ярость ветра

В лицо нам вражьи знамена, —

Сломай свой циркуль геометра,

Прими доспех на рамена!»

Это уже было бы слишком.

Но на рожон они тоже не перли. Достаточно ознакомиться с мероприятиями центра, чтобы убедиться: вероятно, в сердце своем тамошняя дирекция осталась верна заветам либерализма, но понимая дух времени, она стала строить свою просветительскую программу в рамках умеренности и аккуратности. Сколь бы ни призывали критики объявить «Ельцин-центр» иноагентом, несправедливость такого требования была очевидна.

С одной стороны, ничего похожего на смелые речи М. А. Галкина con tutti i frutti они себе не позволяли в нынешней непростой ситуации. С другой стороны, доказательств того, что центр впрямую содержится на средства западных разведок, тоже не было предъявлено. Как и прежде, просветительские упражнения финансировались из казны. А обвинения в том, что «Ельцин-центр» торгует вином навынос и распивочно, как раз говорили о его невинности по части иноагентства. Если бы они жили на деньги западных разведок, зачем же тогда заниматься виноторговлей?

Скорее, дело в другом. Кремлевская крыша сильно прохудилась.

Одни сислибы, как А. Б. Чубайс, вовсе отъехали за границу. Другие хоть и не отъехали, но их административный ресурс сократился. И если уж тратить остатки этого ресурса, то, скорее, не на «Ельцин-центр», а на более важные институции. Когда настает военная нужда, действует принцип «не до грибов мне нынче».

Павел Лисицын/РИА Новости Скульптура первого президента России Бориса Ельцина в Президентском центре Бориса Ельцина

И поняв, что центр сейчас остался без защиты (во всяком случае, без надежной, как прежде, защиты), критики стали рвать его на клочья. Тут явилась и КПРФ, и «Справедливая Россия», и поэты-патриоты, сейчас прославленные в работе на СВО. Странно было не увидеть в этой коалиции и Н. С. Михалкова.

Конечно, твердая убежденность в том, что всё в России — и при царях, и при коммунистах — было во всех смыслах неудовлетворительно и даже преступно и только в 90-е настало просветление (хотя, как оказалось, лишь временное), — такая ортодоксальная убежденность напоминает пословицу «Все кузни обошел, а некован воротился».

Все-таки расчет с прошлым должен быть иным:

«Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу,

Своих царей великих поминают

За их труды, за славу, за добро —

А за грехи, за темные деянья

Спасителя смиренно умоляют».

И чрезмерная апологетика в деятельности «Ельцин-центра» вызывала вопросы. Но разве их не вызывает противный подход: «разорю!» и «не потерплю!»?

Кремлевское отношение к центру представляется более разумным и взвешенным.

Не говоря уже о том, что рано или поздно властвовать будет кто-то другой. И что тогда? Опять будет хоровое пение:

«Начальник новый, как тебя мы ждали,

Ушел правитель старый навсегда.

Под той звездой мучительно страдали,

Теперь взошла счастливая звезда»?

Вряд ли это будет хорошо. Властному преемству более соответствует сохранение таких институций, как музей прежнего правителя. Какие бы претензии мы не имели к нему и —сугубо и трегубо — к обсевшим центр либералам.