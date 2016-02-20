Максим Шалыгин
Последние публикации
«В СССР человек мог купить с пенсии 30 кг мяса. А сегодня это возможно?»
REGNUM: Вы возглавили министерство торговли, пожалуй, в самое сложное время. Перестройка уже была провозглашена. Началась конверсия оборонной промышленности. Как теперь иногда говорят, оборонку заставляли вместо танков выпускать кастрюли для кухни. Прилавки в продовольственных магазинах были пусты...
20 февраля 2016
Экс-глава Аналитического центра Президента СССР: «Распад СССР продолжается»
ИА REGNUM: Очередная годовщина так называемых «Беловежских соглашений». Принято говорить, что их подписание было событием стихийным, но неизбежным. В последние годы Союза, именно к вам — в Информационно-аналитический центр — стекалась вся информация о ситуации в стране. Стекалась. Не только...
14 декабря 2015
«Приборостроения нет. Станкостроения нет. Это были отрасли. Теперь их нет»
Михаил Сергеевич Шкабардня — доктор технических наук, Герой социалистического труда за проект «Энергия-Буран», Лауреат государственной премии СССР (1976), замминистра, министр приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР (1967−1989); Управляющий делами Совета Министров СССР...
4 ноября 2015
«Мы технологически в руках у американцев полностью. Всё купили...»
Валерий Михайлович Серов — заслуженный строитель России, зампредседателя Госплана СССР по капитальному строительству (1985−1988); председатель Госстроя СССР (1988−1991); министр, зампредседателя правительства РФ (1994−1998) Принято считать, что в кризис новые технологии, управленческие подходы и...
21 октября 2015
Что спасло в 90-е годы алмазный фонд и добычу золота для России
Юрий Александрович Беспалов — доктор технических наук, министр химической промышленности СССР (1986−1989), зампредседателя Российского фонда федерального имущества (1993−1994), министр промышленности России (1996−1997), президент нефтяной компании «Роснефть» (1997−1998) Вы — дважды министр. Вам...
21 октября 2015
«Кто в лесу хозяин?» В России уничтожена система лесоустройства
ИА REGNUM В этом году у нас в некотором роде юбилей — 15 лет назад упразднили Федеральную службу лесного хозяйства России. Кроме того, почти 10 лет назад был принят новый Лесной кодекс. Как вы оцениваете систему управления лесом, лесным хозяйством? Если бы я захотел даже специально придумать, как...
13 октября 2015
Кто и как зарабатывает в Москве 90% прибыли?
ИА REGNUM: Вы прошли «все ступеньки» в профессии — от мастера и до руководителя отрасли… Абсолютно правильно. Ни одной ступеньки не переступил. Мастер, прораб, старший прораб, начальник участка, главный инженер строительно-монтажного управления (СМУ), начальник СМУ, главный инженер треста...
8 октября 2015
Москва: «90% стоимости строительства — взятки, откаты...» — Интервью
ИА REGNUM: Вы прошли «все ступеньки» в профессии — от мастера и до руководителя отрасли… Абсолютно правильно. Ни одной ступеньки не переступил. Мастер, прораб, старший прораб, начальник участка, главный инженер строительно-монтажного управления (СМУ), начальник СМУ, главный инженер треста...
6 октября 2015
«Поколение либералов – умирающее: их всех нужно выгнать»: Интервью
Юрий Александрович Беспалов — доктор технических наук, министр химической промышленности СССР (1986−1989), председатель Госкомизобретений СССР, Госпатента СССР (1989−1991), зампредседателя Российского фонда федерального имущества (1993−1994), министр промышленности России (1996−1997), президент...
3 октября 2015
В день расстрела Белого дома Чубайс изъял данные о приватизации — интервью
Интервью Юрия Александровича Беспалова —доктора технических наук, министра химической промышленности СССР (1986−1989), зампредседателя Российского фонда федерального имущества (1993−1994), министра промышленности России (1996−1997), президента нефтяной компании «Роснефть» (1997−1998). ИА REGNUM...
1 октября 2015
Михаил Сурков: «Руководство России не знает, что происходит в стране»
REGNUM: Сегодня достаточно активно обсуждается идея создания в России межправительственного совета по патриотическому воспитанию граждан. Предполагается, что руководить этим образованием будет вице-премьер российского правительства. Дай Бог. Это очень хорошая инициатива. REGNUM: С одной стороны...
9 июля 2015
Вячеслав Черноиванов: «Вот коммерсанты, патриоты, великие предприниматели»
REGNUM: С провозглашением тотального импортозамещения первых побед стали ожидать именно от отечественного сельхозпроизводителя. Насколько это оправдано? Ну, так быстро сельское хозяйство не развивается. Я просто приведу вам пример, чтобы вы сами понимали. Вот, мы говорим о повышении количества...
7 июля 2015
Михаил Ненашев: «Почему Путин не может стать Дэн Сяопином?»
REGNUM: В этом году исполняется 30 лет с начала перестройки. Появился доклад Горбачева-Кудрина о необходимости проведения перестройки-2. Но складывается ощущение, что мы до сих пор не полностью разобрались в понимании перестройки-1. Вы в то время курировали, контролировали всё телевидение, радио и...
2 июля 2015
Аскар Акаев: «Я тоже не очень обожаю США, но они вышли на траекторию роста»
Окончание ИА REGNUM: Вас называют одним из самых точных прогнозистов современной экономики. К примеру, кризис 2011 года вы спрогнозировали с точностью до одного-двух дней. Да, ошиблись на один день. ИА REGNUM: В какой точке кризиса находимся мы сегодня? Если говорить о мировой экономике — да...
30 июня 2015
Аскар Акаев: Киргизия погружается в национализм и феодализм с наркотрафиком
ИА REGNUM: Ваша судьба удивительна. И вот почему. С одной стороны, вы — математик, инженер-математик. Ещё в 1977 году вы одним из первых заговорили об оптоволокне, об оптических компьютерах и оптических методах обработки данных. А мир только сейчас подходит к пониманию, что оптические методы...
28 июня 2015
Юрий Прокофьев: Мы движемся в точку распада... Если не будет смены элиты
ИА REGNUM: Буквально совсем недавно прозвучала идея о необходимости проведения «Перестройки-2». Фонд (экс-президента СССР) Михаила Горбачева и Институт (экс-вице-премьера, экс-министра финансов России) Алексея Кудрина заявили совместный доклад: Больше демократии в обществе, меньше централизации...
8 июня 2015
«Минресурсы в экспорте СССР — 25%. Сегодня 70%! Танцуйте куда хотите...»
Сегодня принято утверждать, что все сложности нынешней экономической ситуации в России – это «тяжелое наследие Советского Союза и его сырьевой экономики» Глупость. Давайте посмотрим простую вещь. Сколько минеральные ресурсы занимали в экспорте СССР 25 процентов. А сегодня занимают 70 процентов...
21 мая 2015