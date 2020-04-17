Максим Казначеев
Последние публикации
Кризис 2020 в интерпретации казахстанских лидеров
Рассмотрение высказываний казахстанских политических лидеров за последние полтора месяца позволяет вскрыть некоторые ранее не проговариваемые оценки политической и экономической системы, сформированной в Казахстане за последние 30 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оказался в эпицентре...
17 апреля 2020
Группа премьера Масимова получила кредит доверия от президента Назарбаева
Внутриэлитная борьба в Казахстане получила новый импульс в октябре. Фоном для активизации конкуренции стала новая серия информационных атак на экономический блок правительства. В их фокусе оказались премьер-министр Карим Масимов, руководитель Администрации президента Нурлан Нигматулин, министр по...
16 ноября 2015
Банкир Аблязов становится разменной монетой в торге вокруг Казахстана
17 сентября премьер-министр Франции Мануэль Вальс подписал указ об экстрадиции казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова в Россию. Тем самым французская сторона попыталась смягчить тональность диалога с Кремлем, омрачавшуюся в последний год украинским кризисом и поставками «Мистралей». В России...
19 октября 2015
Обострение борьбы за пост премьера: политика Казахстана в сентябре
Внутренняя политика Казахстана традиционно носит кулуарный характер. В то же время отдельные информационные поводы позволяют сформировать некоторую целостную картину происходящего. В сентябре 2015 года наиболее интересными для российских наблюдателей могли бы стать нижеследующие внутриэлитные...
5 октября 2015