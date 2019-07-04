Максим Григорьев
Последние публикации
ЛДПР на выборах — 2019: где дрова в топке паровоза?
Владимир Жириновский всегда умел любое поражение на выборах обратить в свой успех и успех своей партии. Это позволило ЛДПР закрепиться в верхних эшелонах власти на правах её миноритарного акционера, с парламентским статусом, собственной фракцией, значительной собственностью партии на уровне не хуже...
4 июля 2019
Почему парламентской оппозиции невыгодно снижать муниципальный фильтр?
В сфере выборов одной из наиболее острой для обсуждения тем является тема муниципального фильтра. Есть достаточное количество доводов как за, так и против существования данной меры. Основным содержательным доводом в пользу муниципального фильтра является то, что необходимость его прохождения должна...
28 мая 2019