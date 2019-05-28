В сфере выборов одной из наиболее острой для обсуждения тем является тема муниципального фильтра. Есть достаточное количество доводов как за, так и против существования данной меры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Основным содержательным доводом в пользу муниципального фильтра является то, что необходимость его прохождения должна стимулировать партии выдвигать кандидатов и активно присутствовать на муниципальном уровне. С другой стороны, за время своего существования муниципальный фильтр так и не стал фактором, который привел бы к кардинальной активизации основной массы зарегистрированных партий на муниципальном уровне.

Основной аргументацией против муниципального фильтра является довод о том, что оппозиционные кандидаты, которые имеют реальный шанс на выигрыш, не могут его пройти и не доходят до самих выборов. С другой стороны, опыт выборов в Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области показывает, что имеющие реальный шанс на победу представители крупных партий проходят муниципальный фильтр и побеждают на выборах без каких-либо сложностей.

Большинство как политических партий, так и экспертов в области избирательного права выступают за снижение муниципального фильтра. В этом их поддерживает и власть, что было убедительно продемонстрировано Рабочей группой по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента. Недавно на ней было принято решение о необходимости снижения порога муниципального фильтра в два раза — с 10 до 5%. Это решение было официально поддержано и «Единой Россией».

Казалось бы, консенсус найден, решение принято. Однако за прошедшее время парламентские партии, включая оппозиционные, так и не успели принять эти изменения в законодательство. На фоне активного обсуждения этой проблемы и заявлений о необходимости уменьшения и даже полной отмены муниципального фильтра парламентская оппозиция продемонстрировала удивительную пассивность в реальных действиях. По всей видимости, данные изменения так и не будут приняты Государственной думой до срока, необходимого, чтобы успеть их применить в предстоящий единый день голосования.

С чем же связано такое кардинальное отличие от заявленных позиций и конкретных действий? По всей видимости, причина в том, что не только отмена, но и снижение муниципального фильтра вовсе не выгодна оппозиционным парламентским партиям. Несмотря на громкие заявления, именно муниципальный фильтр резко повышает политический вес оппозиционных партий на региональном уровне. Например, именно в отделения этих партий идут бизнесмены с большим финансированием, которые претендуют на губернаторские места. Примеры случаев, когда кандидатам от парламентских партий не удается пройти муниципальный фильтр, носят единичный характер, тогда как для кандидатов от непарламентских партий его прохождение требует значительных усилий.

С учетом этого не вызывает удивления, что парламентские партии как минимум не проявили особой активности в снижении муниципального фильтра, а как максимум притормозили эти изменения в законодательстве. Изменения, которые им просто не выгодны.

Максим Григорьев — директор Фонда исследования проблем демократии