Максим Быков
Последние публикации
«Друзья Франции» тихо уводят из России бесценную коллекцию Щукина
В начале 2016 года под звон разбиваемых дверей на серовскую экспозицию в Третьяковке и раблезианский хохот над сборами на выставку Ван Гога российская публика убедительно доказала, что, несмотря на цифровую революцию, полотна старых мастеров значат для нее значительно больше, чем дорогой модный...
25 августа 2016
Раскол в либералах: старые манипуляторы против новых консерваторов
Нападки Грефа на правительство успешно отбиты Шуваловым В то время как ситуация в российской финансовой сфере уверенно нормализуется, на повестке дня остаётся главный вопрос о путях выхода экономики РФ из спада и стагнации. Но ставка в этой полемике невероятно высока — кто убедит президента Путина...
3 апреля 2015
Россия выдержала финансовый шторм
Дмитрий Тулин показал, что умеет управлять курсом Мхатовская пауза, взятая президентом России в первой половине марта, когда он на время вышел из медийного поля, и о которой так много фантазировали политобозреватели и интернет-обыватели, принесла новую реальность и на финансовый рынок. С первыми...
30 марта 2015
«Финансовый Майдан» в России и либеральный «крот» в ЦБ
Холодная война с Западом обернулась ледяным душем для российской финансовой системы, еще совсем недавно почивавшей на лаврах под теплым солнцем путинской стабилизации. Ситуация развивается стремительно. Матерые спекулянты, словно помолодев на 20 лет, вспоминают 1998-й, не зря героем телеэфира...
11 декабря 2014