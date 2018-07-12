Людмила Котлярова
Последние публикации
Зов этот вечен, или В чем феномен «Бала вампиров»
Переполненный зал еще долго ликует, аплодируя любимым артистам в коже и лайкре; очереди из верных поклонников, желающих получить автограф европейской звезды, начинаются в фойе и едва ли заканчиваются на «служебке». То и дело мелькают клыки, красные шали, обшитые бархатом плащи… Новый зритель не...
12 июля 2018
Футбольные страсти на научном поле
Неоновые лучи прожекторов зелеными зайцами разбегаются по белому полю эпических стен, слепят вам глаза и тут же переводят взгляд на подтянутых спортсменов в футболках бундестим, бородатых ведущих, поклонников солидных синих костюмов и самого популярного, пожалуй, вида спорта. Атмосфера пропитана...
8 мая 2018