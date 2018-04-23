Неоновые лучи прожекторов зелеными зайцами разбегаются по белому полю эпических стен, слепят вам глаза и тут же переводят взгляд на подтянутых спортсменов в футболках бундестим, бородатых ведущих, поклонников солидных синих костюмов и самого популярного, пожалуй, вида спорта. Атмосфера пропитана интеллектом, движухой, русско-немецкой дружбой и хмелем — лучшее, что есть в культуре футбольного болельщика, можно найти здесь. Из колонок доносится мотивчик из Battle Without Honor or Humanity — знаменитого саундтрека к «Убить Билла» — и предвещает нечто претенциозное, бодрое, исключительно атмосферное и увлекательное.

Фото Александра Палаева Выступление

Так и было на первом в мире Science Slam Football*, прошедшем 5 мая в Санкт-Петербурге на территории особняка существовавшего некогда общества немецких ремесленников. Трое российских и трое немецких молодых ученых сошлись в этот вечер в равной схватке и доказали всем, что тандем науки и футбола не только возможен, но и полезен с перспективы комплексного экстаза всех поклонников футбольной индустрии: спортивного, творческого и финансового.

В течение 10 минут каждый из участников слэма рассказал взыскательному зрителю о своих научных или профессиональных интересах, следуя правилам-фишкам любого слэма: доступность подачи, увлекательность и актуальность преподносимой информации. Инна Зайцева, младший научный сотрудник НИУ ВШЭ, рассказала, как национальная культура влияет на результативность сборных, на примере сборной Нидерландов, не прошедшей отборочный тур на ЧМ-2018. Отсюда игрокам сборной России по футболу исключительно важны наши доверие и поддержка, заключила она.

Фото Александра Палаева Инна Зайцева

А вот профессор психологии Стефан Шван из Франкфурта-на-Майне. Болельщик «Штутгарта», после очередного спора с дочерью, — по несчастливой для него случайности, фанаткой дортмундской «Боруссии» — он спросил себя: «А одинаково ли видят одну и ту же игру фанаты разных команд»? При помощи технологий айтрекинга он вместе с коллегами сравнил, как смотрели финал Лиги Чемпионов 2013 года болельщики «Баварии» и «Боруссии». В итоге он пришел к выводу, что во время игры внимание обоих фанатских лагерей распределяется практически одинаково, а вот эмоции и чувства, испытываемые ими по завершении матча, сказываются на оценке памятью тех или иных моментов лишь через время, причем у фанатов проигравшей команды от негативных эмоций память деформируется, и они уже не могут объективно оценивать отдельные моменты.

Фото Александра Палаева Стефан Шван

Руководитель научного отдела и отдела образования компании InStat Илья Вагин, наоборот, ставит объективную оценку игры выше эмоций и чувств, ведь именно на личную статистику игроков ориентируются спортивные директора клубов, тренеры и скауты. Количество километров на поле и результативность пассов, — об игроках сейчас можно получить любую информацию, от неудачных обводок суперстара Лионеля Месси до голов в девятку от надежды русского футбола Дмитрия Плетнева.

Фото Александра Палаева Илья Вагин

Сфера научных интересов студентки информатики из Университета им. Гёте во Франкфурте Зины Дитцель, пожалуй, чем-то похожа на ношу тренера России по футболу. Она учит нанороботов играть в футбол: ориентироваться на поле, находить мяч, отдавать передачи и даже фолить, если надо. Своими успехами перед зрителем похвастался очаровательный наноробот-пенсионер Карлхайнц. Пожалуй, в его обращении с мячом есть чему поучиться даже профессиональным футболистам.

Фото Александра Палаева Зина Дитцель

Географ-урбанист, сотрудник компании Habidatum Руслан Дохов показал, как сегодня решаются сложнейшие логистические задачи, от разгрузки дорог после матчей до целесообразности размещения питейных заведений у стадионов. Яркая городская или районная команда могут стать сильнейшим сближающим фактором для жителей города, однако исследования показывают, что не всегда территория вокруг стадионов превращается в футбольный район. Это, например, характерно для свежепостроенной Зенит-Арены.

Фото Александра Палаева Руслан Дохов

Пожалуй, особенно ярко выступил в этот вечер Сёрен Вреде — тренер юниоров и магистрант Немецкого спортивного университета Кельна, — одной из лучших спортивных школ Германии. Он рассказал, как современные футбольные тренажеры — футбонауты — помогают молодым футболистам развивать реакцию, столь необходимую в скоростном спорте. Скорость реакции Сёрен предложил поверить и залу, запульнув в него мяч после ловкого дриблинга. Этот Сёрен явно владеет не только футбольной техникой, но и средствами обольщения публики — именно его она на пару с жюри и избрала в итоге героем вечера.

Фото Александра Палаева Серин Вреде

Так главный приз — боксерские перчатки победителя (и женское внимание) — ушел на этот раз в команду Германии. Чуть позже к ним добавился и белый шарф болельщика с флагами стран-участниц. Намек на русско-немецкий финал ЧМ? Или символ русско-немецкой дружбы, где спорт, скорее, объединяет? Первый русско-немецкий Science Slam по футболу состоялся, теперь дело за малым.

*Проект был реализован Германо-Российским форумом, консалтинговым агентством Policult и ИД «Бумага Медиа» и прошел в этот раз при поддержке Петербургского диалога, а также компаний Siemens и Bosch. С 2011 года Форум поддерживает популяризацию науки среди молодых россиян и способствует тем самым укреплению культурных связей между Германией и Россией.