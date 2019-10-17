Лидия Рыженко
Последние публикации
Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте
Мировые СМИ вновь потрясла сенсация из Египта: на юге страны, неподалеку от современного Луксора археологи обнаружили более двух десятков расписных саркофагов с мумиями знатных египтян. Многих находка удивила, так как саркофаги буквально вповалку лежали друг на друге. Поражает и невероятная...
17 октября 2019
Сокровища московских коллекционеров в библиотеке имени М. А. Волошина
Экспонировать памятники из частных собраний — дело непростое. Не каждый коллекционер согласится обнародовать свои сокровища, а кто-то побоится за сохранность памятников во время транспортировки или попросту не захочет расстаться с произведением искусства, которое годами стоит на родном камине, даже...
15 мая 2018
К берегам священным Нила. Из Москвы в древность
К 85-летию выдающегося русского египтолога Олега Дмитриевича Берлева (1933−2000) в Москве открылась выставка уникальных книг и графики XVIII — 1 пол. XX века, посвященных цивилизациям Древнего Востока и русско-египетским культурным связям. Многие издания, представленные на экспозиции «К берегам...
13 февраля 2018