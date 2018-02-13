К 85-летию выдающегося русского египтолога Олега Дмитриевича Берлева (1933−2000) в Москве открылась выставка уникальных книг и графики XVIII — 1 пол. XX века, посвященных цивилизациям Древнего Востока и русско-египетским культурным связям. Многие издания, представленные на экспозиции «К берегам священным Нила…» в Библиотеке им. М. А. Волошина ЦБС ЦАО, которая хорошо известна москвичам как крупный востоковедный центр, уникальны и не имеют аналогов в других российских собраниях. На выставке также представлены подлинные произведения древнеегипетского искусства из собрания библиотеки и ряда частных российских коллекций.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дмитриевич Берлев

«Книги, рукописи и документы из собрания О. Д. Берлева составляют ядро нашей восточной коллекции, — сообщил ИА REGNUM директор Библиотеки им. М. А. Волошина Сергей Куприянов. — Мы очень гордимся этим собранием, планируем в этом году издание неопубликованных работ О. Д. Берлева, которые ничуть не потеряли своей актуальности. Сама судьба Берлева была очень трагичной, увлечение Египтом помогло ему выжить. Он родился в семье инженера в Пятигорске и рано столкнулся с жизненными испытаниями: отца расстреляли как «врага народа». Мать отказалась от ребенка. В детском доме он встретил Аллу Ивановну Еланскую (1926−2005), также дочь расстрелянного отца, которая станет не только его спутницей на всю жизнь, но и, в свою очередь, выдающимся ученым-коптологом».

Мемориальный фонд «Духовное наследие Древнего Востока», Библиотека им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО Олег Дмитриевич Берлев (1933—2000).

По словам Сергея Куприянова, О. Д. Берлеву повезло: он смог вырваться в Ленинград и стать референтом всесильного В. В. Струве, классика марксистского востоковедения, который сразу распознал талант и дал молодому ученому путевку в жизнь. Наследие Олега Дмитриевича очень велико: это и фундаментальные труды по общественной истории Древнего Египта, и отдельные работы по царям и божествам Египта, и, конечно, обширный труд по изданию египетских памятников из музеев СССР, прежде всего из ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитажа.

«В ГМИИ в те годы превосходную египетскую коллекцию хранила близкая подруга семьи Берлева — Еланской Светлана Измайловна Ходжаш, — комментирует куратор выставки, известный российский египтолог Виктор Солкин. — Она предоставила Олегу Дмитриевичу возможность прикоснуться к бесценным подлинным памятникам из коллекций музея и тем самым, насколько это было возможно, заменила Берлеву Египет. Попасть на берега Нила ему удалось лишь однажды, на неделю, за два года до кончины. Олег Дмитриевич был исключительно талантливым, ярким и порядочным человеком. Это не нравилось многим посредственным коллегам по «цеху». В итоге, после нескольких лети травли, он уединился дома, в маленькой квартире неподалеку от станции метро «Удельная», где супруга создала для него «египетский мир» — с рисунками, фотографиями храмов и гробниц, немногими подлинными памятниками, слепками любимых вещей из Эрмитажа и, конечно, ящиками с тысячами карточек словаря для перевода текстов. Он стал затворником, практически никогда не покидал его и даже перестал отвечать на телефонные звонки».

Мемориальный фонд «Духовное наследие Древнего Востока», Библиотека им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО Алла Ивановна Еланская (1926—2005)

Детей у этой блистательной пары не было, и после смерти Аллы Ивановны, которая просто «сгорела» после кончины горячо любимого мужа, наследником ученых стал их издатель — Н. И. Герасимов. Следуя завещанию Аллы Ивановны, которая просила найти для книг и рукописей достойные руки и ни в коем случае не передавать их в РАН, где Олегу Дмитриевичу было порой так невыносимо тяжело и обидно, он передал коллекцию Виктору Солкину, который приобрел её при поддержке руководства финансовой корпорации «Открытие» и передал на ответственное хранение в Библиотеку им. М. А. Волошина ЦБС ЦАО.

В экспозиции, построенной вокруг идеи о судьбе книги, тексте и его авторе, представлены большие блоки изданий, посвященные жизни первых европейских и русских путешественников на берега Нила, великих французских и германских египтологов XIX столетия. Далее — трагические судьбы первых русских египтологов В. С. Голенищева и Б. А. Тураева, а также судьбы их учеников, многие из которых погибли в революционные годы и в годы Великой Отечественной войны. Наконец, отдельная тема, замыкающая выставку, — труды русских востоковедов, не принявших СССР и завершивших свой жизненный путь в эмиграции — во Франции и в Египте. Их работы тем не менее стали ярким вкладом в историю русской науки о Древнем Востоке.

По словам Виктора Солкина, среди раритетов, представленных на выставке, — старейшая книга библиотеки, увидевшая свет в 1719 году и созданная бенедектинским монахом Бернаром де Монфоконом, описавшим удивительные памятники древних культур, хранящиеся в собраниях монарших семей Европы и в музеях Ватикана. Роскошный, богато иллюстрированный литографиями фолиант был издан на французском и латинском языках под эгидой Людовика XV. Не менее интересна графика этого времени, отражающая «европейский вкус», согласно которому все восточные древности изображались в стиле памятников античной Греции. Лучшее свидетельство этому — работы Дж. Занкона из серии «Древности Египта», созданные в 1790-х годах, представлены в экспозиции.

Вместе с солдатами Бонапарта в 1798—1799 гг. Европа открыла для себя удивительные чудеса земли фараонов и надолго погрузилась в «египетский восторг». Великолепные графические работы Доминика Вивана Денона (1747−1825) — художника, друга Наполеона и первого директора музеев Лувра, фолианты Ж. Рифо с картами Египта, созданными в 1830-х на основе разведывательных поездок европейцев, наконец, тома с исследованиями великого Гастона Масперо (1846−1916) — одного из выдающихся археологов конца XIX столетия, представляют собой блистательную картину «открытия Египта» Францией.

Сергей Куприянов Одна из первых подробных карт Египта в издании Ж. Рифо. Франция, 1830-е

Труды французов, немцев и британцев, раскрывающие тайны Египта профессионально, с точки зрения археологии и истории, пользовались на рубеже веков огромным спросом. Так, роскошное, инкрустированное бирюзой и золотой нитью двухтомное издание египтолога Георга Эберса «Египет в искусстве и слове», увидевшее свет в 1880 году, сразу же было переведено на английский и французский языки, причем каждое последующее издание было все более и более изысканным. Посетители выставки смогут сравнить тома английского и немецкого издания и вспомнить, как роскошно раньше издавали научные труды.

Среди просвещенных женщин, искренне полюбивших Египет, особое место занимает Амелия Эдвардс (1831−1892). Ее книга «Тысяча миль вверх по Нилу», изданная в 1877 году, стала своего рода бестселлером. Амелия Эдвардс была не только журналистом, писательницей и художником, но и меценатом. Именно она основала в 1882 году «Общество исследования Египта», под эгидой и на средства которого вели позже свои блестящие исследования Древнего Египта выдающиеся английские ученые. Одно из изданий знаменитой книги Амелии Эдвардс и путеводители по Египту, выпущенные в конце XIX — начале XX вв., ждут вас на выставке.

Сергей Куприянов Путешествия по Египту Георга Эберса и «Тысяча миль вверх по Нилу» Амелии Эдвардс. Германия, Англия, 1880-е

Россия не только не была в стороне от этого диалога культур, но и гораздо раньше открыла для себя страны Востока. Вслед за паломником Агрефением из Смоленска, посетившим Египет в 1370 году, на берега Нила отправились многие россияне, путевые записки которых были чрезвычайно популярны и легли в основу жанра «Хождений». Особую роль в этом созвездии путешественников сыграл Василий Григорович-Барский (1701−1747), чьи подробнейшие заметки, полностью изданные в Петербурге в 1887 году, представлены в «Волошинке».

Основателями русской школы востоковедения стали В. С. Голенищев (1856−1947) и Б. А. Тураев (1868−1920). «Мы с гордостью храним издания, сохранившие на своих страницах бисерный почерк Бориса Александровича, — отмечает Сергей Куприянов. — Он был блестящим ученым, который, помимо собственного вклада в науку, воспитал целую плеяду высококлассных египтологов, на время жизни которых пришлись трагические события начала XX века. Увы, выдающийся исследователь «Текстов пирамид» — древнейшего религиозного текста в истории человечества — А. Л. Коцейовский скончался от тифа в революционной Одессе 1919 года, а крупный религиовед, сотрудник Эрмитажа И. М. Волков погиб в годы блокады в осажденном Ленинграде. Второй том «Египетской литературы» — замечательного исследования самого Тураева, которое сочли в 1920 году неактуальным, рассыпали уже в наборе…»

С особым теплом и признательностью авторы выставки говорят о Наталье Давыдовне Флиттнер (1879−1957). «Эта удивительная женщина была любимой ученицей Бориса Тураева, — говорит Виктор Солкин. — Многие десятилетия она проработала в Государственном Эрмитаже и очень многое сделала для популяризации египтологии и ассириологии в СССР, а также для того, чтобы сохранить память о тех востоковедах, с кем училась, но кто ушел раньше неё. В нашем специальном востоковедном фонде есть многие поразительные издания из личной библиотеки Н. Д. Флиттнер, сохранившие на своих страницах книжные знаки, экслибрисы и ценнейшие пометки, сделанные выдающимися учеными России, среди которых О. фон Лемм, В. С. Голенищев, В. В. Струве. Среди них есть и «Грамматика египетского языка» выдающегося немецкого ученого Адольфа Эрмана, которую ученице подарил сам Тураев. Книга, пройдя через руки нерадивых учеников, к счастью, через несколько десятилетий вернулась к владелице. Сегодня она — одна из жемчужин нашего собрания, её историю Н. Д. Флиттнер подробно записала на титульном листе издания».

Сергей Куприянов Книги из собрания Н. Д. Флиттнер и модель одного из сфинксов Аменхотепа III в Санкт-Петербурге, СССР, 1940-е

Русские египтологи XX века были очень уважаемы своими зарубежными коллегами. Так, свою двухтомную «Историю Древнего Египта» знаменитый американский историк Джеймс Генри Брэстед (1865−1935) посвятил Владимиру Семёновичу Голенищеву, с которым его связывали давние дружеские и профессиональные узы. Переводил монографию на русский ученик и коллега Голенищева — Владимир Михайлович Викентьев (1882−1960). Оба ученых — и В. С. Голенищев, и В. М. Викентьев не приняли события 1917 года. Вторая часть их жизни прошла в эмиграции, в Египте и Франции. Их книги, однако, вошли в золотой фонд русской египтологии.

Сергей Куприянов «Бог Тот» — диссертация Б. А. Тураева и посвященная В. С. Голенищеву «История Египта» Дж. Брэстеда. Египетские заупокойные статуэтки из собрания О. Д. Берлева, X—IV вв. до н.э

Среди тех, кто покинул Россию накануне революции, был Александр Николаевич Пьянков (1897−1966), полюбивший Египет еще в детстве, посетив египетский зал Эрмитажа. Окончив Сорбонну, в 1936 году он получил французское гражданство. Многие годы жил и работал в Каире. Работы А. Пьянкова, посвященные заупокойным текстам на стенах пирамид и гробниц в Долине царей, поистине уникальны. На выставке представлено уникальное двухтомное издание великого шедевра — гробницы Рамсеса VI (XII в. до н.э.) в Долине царей, выпущенное в 1954 году. Прорисовки рельефов гробницы Пьянкову помогала делать Наташа Рамбова (1897−1966), супруга Рудольфа Валентино, историк костюма и исследовательница русского балета, много работавшая с «Метро Голдвин Мейер». Египет объединял вокруг себя самых разных людей, испытавших непреодолимое притяжение земли фараонов, отдавших ей порой и свою жизн, ь и свой талант.

Сергей Куприянов Издание гробницы Рамсеса VI в Долине царей, выполненное А. Н. Пьянковым в соавторстве с Н. Рамбова, США, 1954

На афише выставки — замечательный «Арфист», работа известного русского художника М. М. Потапова (1904−2007), которая также хранится в библиотеке им. М. А. Волошина. «Михаил Михайлович мечтал стать египтологом, получил приглашение работать в Эрмитаже, — рассказывает Виктор Солкин. — Однако дворянское происхождение не позволило в 1929 году реализовать мечту об университете. Увлечение религиями Востока стало основанием для ложного доноса на художника, который на пять лет попал в ГУЛАГ. Чудом выжив, он стал профессиональным иконописцем, при этом не оставив мечту юности. В свободные часы он создает серию восхитительных портретов-реконструкций царей Египта, особенное внимание уделяя семье знаменитого религиозного реформатора Эхнатона и его супруги, всем известной Нефертити. Он также с невероятной точностью копировал некоторые выдающиеся произведения древнеегипетского искусства. Одна из таких блестящих работ — «Арфист», оригинал которого, созданный в XII в. до н.э., находится в гробнице фараона Рамсеса III в Долине царей, стала символом нашей выставки, ведь путь почти каждого ученого, художника, исследователя, которых затрагивает наш проект, — это подвиг и преодоление, безответная вера в свою мечту, в свое призвание и невероятная сила воли, позволившие многое сделать для грядущих поколений».

«Эта выставка — путешествие не только на берега Нила, но и в мир судеб, идей и книг, в которых запечатлена память, — отмечает Сергей Куприянов. — Зачастую, взяв книгу в руки, мы размышляем об авторе и содержании издания, но забываем подумать о тех, кто мог листать эти страницы, ставшие частью национальной истории. Нам очень хотелось поделиться теми судьбами наших книг, которые пощадило время и которые мы знаем, рассказать посредством этих изданий о жизненном пути и открытиях многих великих ученых, напомнить об огромной роли России в деле изучения Востока, его шедевров искусства и вершин религиозной мысли. Этот проект мы посвящаем памяти Олега Дмитриевича Берлева, и, одновременно, он открывает собой серию выставок и встреч, связанных со столетием нашей библиотеки, ведь этот год для нас — юбилейный».

Выставка — некоммерческая, вход на нее — свободный в часы работы библиотеки им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО С 12 февраля по 15 апреля 2018 г.