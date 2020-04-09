Лидия Гордеева
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«Дистанционное мучение»: что происходит с психикой детей
Тема дистанционного обучения не уходит на второй план. Почему же дети не могут заниматься эффективно на удаленке? Самое важное, на что стоит обратить внимание, что человек — это существо социальное, и его развитие, обучение строится на передаче информации от человека к живому человеку, будь-то...
9 апреля 2020
Коронавирус: жизнь в условиях вынужденной изоляции
В условиях вынужденной изоляции всем нам приходится перестраиваться во всех позициях, в том числе и в позиции отношений. Нам приходится находиться более длительное время на одной территории с близкими людьми. В обычной жизни большую часть времени каждый член семьи занят своим делом, живет в своем...
28 марта 2020